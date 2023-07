Volley, Serie B2 – Alseno sceglie la palleggiatrice: da Rubiera arriva Giulia Neri

La Pallavolo Alsenese completa la cabina di regia del roster di B2 femminile con l’ingaggio di Giulia Neri, palleggiatrice classe 2001 lo scorso anno a Rubiera in B2, con cui ha sfidato Alseno e dove ha giocato con la schiacciatrice Rebecca Spagnuolo, anche lei fresca di approdo in gialloblù.

Avere due ragazze così brave in regia pensiamo possa essere un grande vantaggio sia in settimana per tenere gli allenamenti a livello molto alto, sia al sabato dove troveranno spazio entrambe e potranno contribuire, avendo caratteristiche molto diverse, al raggiungimento dell’obiettivo ciascuna con le proprie qualità”.

“Volevamo affiancare a Mercedes Pieroni un palleggio forte, per avere più frecce al nostro arco, anche in considerazione di eventuali doppi cambi, o di necessità di adattarsi alle caratteristiche degli avversari. La scelta è caduta su Giulia, che ci impressionò lo scorso anno da avversaria. Fisicità importante (1 metro e 87 centimetri), buone mani e capacità di spingere forte la palla, caratteristica che ben si sposa con gli attaccanti presi quest’anno.

“Ho iniziato praticamente subito a giocare a pallavolo, a 5 anni ero già in palestra visto che mamma lavorava lì. Ho svolto le prime giovanili a Langhirano, dove vivo, poi a 14 anni sono passata all’Energy Parma. Da sedicenne ho disputato under 18 e serie B2 a Calerno, poi nella stagione 2018/2019 sono approdata a San Giovanni in Persiceto in C con coach Luca Parlatini, centrando la promozione e giocando poi in B2 fino alla scorsa stagione, dove ho giocato la categoria con Rubiera”.