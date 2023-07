Volley, Serie B2 – Colpo in posto due per Alseno: Stefania Bernabè

Colpo di mercato in posto due per la Pallavolo Alsenese, formazione piacentina che militerà nel prossimo campionato di serie B2 femminile. La società del presidente Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Stefania Bernabè, opposta classe 1998 proveniente da Porto Mantovano (B1).

Commenta Mariano Guarnieri, direttore sportivo gialloblù

“Il suo curriculum parla per lei giocatrice potente, è da anni protagonista in B1 pur essendo ancora giovane. Mancina, fisicamente strutturata, lo scorso anno a Porto Mantovano in B1, ha lottato fino alla fine per i playoff. È stata una trattativa lunga ma sono felice che sia andata a buon fine perché lei può essere davvero il terminale offensivo che ci serviva per ribaltare i match o risolvere le situazioni più intricate. Da lei ci aspettiamo tanto in termini di punti e leadership”.

Nata il 10 marzo 1998 a Roma, la Bernabè è cresciuta in Romagna a Forlì e ha il volley del dna: la mamma, Michela Bridi, ha militato anche in A1, mentre il padre Andrea ha giocato per anni tra A1 e A2 oltre a essere un atleta di spicco nel beach volley.

Alta un metro e 83 centimetri, Stefania è cresciuta nel vivaio della Teodora Ravenna, arrivando alle finali regionali in under 18 e militando in B1 nella stagione 2016-2017. Dal 2017 al 2020 il ciclo in B2 alla Libertas Volley Forlì, prima di sbarcare in A2 nella stagione 2020-2021 con la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna. Infine, due campionati di B1, prima a Campagnola (sfidando Alseno) e infine a Porto Mantovano.

Le parole della giocatrice

“Alseno mi aveva già cercato l’anno scorso e quest’anno ho deciso di sposare questa causa. Il sodalizio vuole disputare un campionato di vertice in una categoria che mi permette anche di coniugare la vita extrasportiva, avendo iniziato a lavorare. Ho parlato con diverse ragazze che avevano giocato ad Alseno ed erano tutte entusiaste, questo è stato un fattore in più che mi ha convinto. Personalmente, come obiettivi ho quello di cercare di dare un supporto da giocatrice più esperta e crescere. Anche coach Bonini mi ha ispirato fiducia fin da subito, così come il progetto che mi ha illustrato il ds Mariano Guarnieri. Ci sono i presupposti per far bene”.

Nei prossimi giorni, la Bernabè sarà impegnata con il Cus Bologna agli Europei Universitari a Braga (Portogallo) con la formazione dell’ateneo felsineo campione in carica dopo il successo del 2022 a Lodz (Polonia).

Il punto sul roster della Pallavolo Alsenese

Con l’arrivo di Stefania Bernabè salgono a otto le caselle occupate del mosaico gialloblù. Nel reparto laterale si aggiunge a Virginia Marchesi, Chiara Shanti Falotico e Rebecca Spagnuolo; i liberi sono Allegra Toffanin e Giulia Gandolfi, mentre per ora i reparti palleggiatrici e centrali annoverano rispettivamente Mercedes Pieroni ed Elisa Frassi.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO