Volley, Serie B1 – Il ritorno di Colombano e la riconferma di Bianchini per la regia MioVolley

Un ritorno ed una riconferma in maglia biancoblu per il Consorzio MioVolley che sceglie di affidare le chiavi del gioco a Sara Colombano ed Ilaria Bianchini per la prossima serie B1.

Sara Colombano riapproda al MioVolley dopo la parentesi nella B2 2019/20, campionato interrotto per l’emergenza covid, che l’aveva vista indossare la maglia da titolare. Classe 2000, per Colombano il ritorno a Gossolengo arriva al termine di un biennio con la casacca del Colle Consorzio Padova (serie B1) dove ha indossato anche la fascia di capitana e il campionato con la Sigel Marsala (serie A2) alle spalle dell’esperta Demichelis.

Le parole di Sara Colombano

«Si torna sempre dove si è stati bene. C’è un gruppo molto solido e compatto che si conosce bene: di solito con una situazione simile si rema tutte insieme, spero di potermi integrare al meglio. Trovo una dirigenza ottima ed un allenatore pronto a porre obiettivi importanti: sono stata benissimo e sono molto contenta di essere stata ricontattata. Credo che avendo già conosciuto parte della rosa confido di trovare obiettivi comuni, mi aspetto grandi cose da questa squadra».

Ci sarà anche Ilaria Bianchini

«Ciò che mi ha spinta a restare sono fondamentalmente la competitività che comporta il campionato e la voglia di mettermi in gioco a livello personale confrontandomi con giocatrici di maggior esperienza. La scorsa stagione è stata sicuramente molto impegnativa in quanto è stato solo il secondo anno in cui mi sono ritrovata in una squadra molto competitiva in un campionato altrettanto impegnativo. L’ho vissuta con molto impegno ponendo attenzione ad ogni singolo allenamento, dando alla squadra ciò che potevo dare e traendo insegnamento dalla loro esperienza. Spero di migliorare a livello tecnico e sviluppare una maggior consapevolezza sul tipo di lavoro e su come affrontare le difficolta che ne derivano».

