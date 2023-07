Volley, Serie B2 – Swamy Sangiorgi e Virginia Lunardini nel roster della Pallavolo San Giorgio

Nuovo tassello del mosaico della formazione di coach Matteo Capra, in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2, la quinta consecutiva della Pallavolo San Giorgio che annuncia il ritorno di Swamy Sangiorgi.

Diciotto anni compiuti lo scorso giugno, cresciuta nel vivaio della Pallavolo San Giorgio, negli ultimi due campionati ha militato nelle serie regionali con la maglia del Rivergaro.

“Swamy è un prodotto del nostro vivaio. Rientra da due stagioni di prestito, dove è stata continuamente tenuta sotto osservazione ed ha lavorato bene. Con l’addio al volley di Perini, abbiamo deciso di darle quest’opportunità di fare un campionato nazionale, consapevole che dovrà fare della gavetta e dove tutti siamo fondamentali per questo progetto. E’ una ragazza che si trova per la prima volta in una vetrina così importante dovrà dimostrare il miglioramento del suo percorso tecnico ed anche caratteriali perché le aspettative della prossima stagione sono diversi da quelle dei campionati regionali”.