Fuga di monossido in un appartamento di via Vaiarini, coppia di anziani coniugi intossicata

Provvidenziale la visita di una vicina di casa, anziani salvati da una fuga di monossido di carbonio. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Vaiarini a Piacenza. La donna si è recata in visita a una coppia di anziani coniugi, suoi amici.

Entrata nel loro appartamento, ha notato che entrambi non stavano bene. Sia il marito che la moglie accusavano malesseri piuttosto seri, motivo per cui l’amica ha chiamato immediatamente il 118.Sospettando una fuga di monossido, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la fuoriuscita di gas, forse un malfunzionamento della caldaia. Entrambi i coniugi sono stati condotti alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, non sarebbero in pericolo di vita.