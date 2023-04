Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest insegue il sogno Coppa Italia: weekend di Final Four a Bologna

Final Four di Coppa Italia in vista per il Fumara Everest MioVolley che venerdì scenderà in campo al Pala Lirone di Castelmaggiore per la semifinale con Pantaleo Podio Fasano (Brindisi) a partire dalle 10. La formazione vincitrice si giocherà la Coppa all’indomani nella cornice del Padadozza di Bologna con una tra C.R. Transport Ripalta (Ripalta Cremasca) e Montesport Montespertoli (Firenze).

All’appuntamento sono quindi presenti tutte le squadre che hanno superato i rispettivi raggruppamenti: il Fumara Everest ha conquistato l’accesso come migliore delle quattro finaliste dopo aver superato Volley Clodia e Isuzu Cerea, un risultato che mai si era concretizzato in casa biancoblu prima di questa stagione. Il MioVolley difenderà quindi i colori di Gossolengo con le squadre migliori di tutti i gironi di serie B2. Aggregate alla rosa di coach Mazzola ci saranno anche l’opposto Chiara Moretti e la centrale Chiara Bossalini, provenienti dalla serie C del Busa Trasporti MioVolley per sopperire agli infortuni di Valentina Viola e Arianna Molinari.

A sottolineare il valore dell’appuntamento il sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri

«Davide contro Golia: questa sembra essere la storia che Gossolengo sta vivendo a livello sportivo, e tutto grazie alla passione e dedizione dei nostri giovani atleti e dei loro allenatori. In questo caso il MioVolley, la “nostra” squadra femminile di pallavolo, ha l’occasione di dimostrare il proprio valore e di poter accedere alla finale di Coppa Italia di serie B2. Come amministrazione siamo molto orgogliosi di questa occasione e ovviamente speriamo che l’esito della sfida sportiva possa ricalcare quello dell’episodio biblico».

Avversaria in semifinale sarà il Pantaleo Podio Fasano dove gioca anche la centrale Giada Amatori, che ha indossato la casacca del Fumara Everest nella passata stagione di B1. Insieme a lei alcuni vecchi volti della serie A2. Attaccante di riferimento la barese Adelaide Soleti, da tenere d’occhio anche Corallo e l’altra centrale Vinciguerra.

Nella seconda semifinale, che seguirà la sfida tra Fumara Everest e Podio Fasano, si affronteranno invece Ripalta e Montespertoli. Le cremasche arrivano alla Final Four ancora senza sconfitte in campionato, un ruolino di marcia di assoluto rispetto che le posiziona come favorite per la vittoria finale. Di fronte un Montespertoli uscita vittoriosa nel derby toscano con Empoli. Le fiorentine sono un sestetto votato all’attacco votata all’attacco, con buone accelerazioni in particolare con Casini e Mezzedimi e le fast del capitano, la centrale Mazzini; per Ripalta in campo una vecchia conoscenza del volley piacentino – il libero Coti Zelati, passato a Fiorenzuola – ed un gioco decisamente corale caratterizzato da grandi difese e tenuta alla distanza, come testimoniano anche i tiebreak vinti in stagione.

Le gare saranno trasmesse ad esclusiva della Federazione Italiana Pallavolo sul canale YouTube FIPAV.

Il programma

Venerdì 7 aprile (Palasport)

ore 10 prima semifinale: FUMARA MIOVOLLEY PC vs PANTALEO PODIO FASANO

ore 11.30 seconda semifinale: CR TRANSPORT RIPALTA vs MONTESPORT FI

Sabato 8 aprile (Pala Dozza)

ore 15 finale 1° e 2° posto