Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest vince a Modena e riabbraccia la B1

Quattro giornate al termine del campionato ma per il Fumara Everest è già tempo di festeggiare la promozione. Le biancoblu vincono con l’Anderlini Modena 3-0 conquistando i punti necessari per la riconquista della serie B1: un traguardo inseguito in un percorso con un solo inciampo e culminato ad un mese dal termine della stagione.

Il MioVolley ritrova così una categoria che aveva vissuto negli ultimi due campionati vendicando sportivamente la retrocessione della stagione 2021/22. Capitan Scarabelli e compagne scendono sul campo dell’Anderlini con tutto il desiderio di portarsi a casa il bottino pieno che significherebbe promozione, indipendentemente dal risultato del Volley Stadium Mirandola: dopo un primo set che si complica più del previsto (23-25) nonostante un avvio piuttosto deciso il Fumara Everest ritrova il ritmo riuscendo ad affrontare al meglio i due parziali successivi che culminano così nello 0-3.

La festa inizia già a Modena ma prosegue al Palazzetto di Gossolengo dove le ragazze vengono accolte dall’abbraccio delle giovanili e dall’accoglienza dell’amministrazione comunale. Qualche lungo istante di gioia per la squadra di coach Mazzola che ha saputo mantenere sempre alta l’attenzione e che ora può concentrarsi sul prossimo impegno stagionale: sabato il Fumara Everest si giocherà la Coppa Italia di serie B2, un appuntamento quasi del tutto inedito per una formazione femminile piacentina, sfidando le brindisine del Fasano nella semifinale. Chi vincerà si giocherà la finalissima con una tra Volley C.R. Transport Ripalta e Montesport Montespertoli Firenze.

MODENA-FUMARA MIOVOLLEY 0-3

(23-25; 18-25; 17-25)

ANDERLINI MODENA: Spaziano 2, Mattioli 6, Riccio 1, Ndiaye 1, Ferrari 2, Perfetto 10, Reggiani 5, Magnani 7, Gaye 5, Righi (L). NE: Giacomello, Zironi (L). All. Maioli-Sassi

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 5, Hodzic 12, Scarabelli 11, Cornelli 10, Ducoli, Guaschino 6, Nedeljkovic 9, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Galibardi, Molinari, Moretti, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

Serie C – La capolista Soliera vince alla distanza: Busa Trasporti battuto 3-1 nell’ultima di campionato

Ultima gara di campionato in serie C per il Busa Trasporti MioVolley che prova a spaventare la capolista Soliera strappando un set ma cedendo alla distanza. Si chiude così con un solido sesto posto la terza esperienza nel primo campionato regionale.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-SOLIERA VOLLEY 1-3

(25-16; 14-25; 16-25; 21-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati 4, Boselli 1, Zucchi 2, Antola 14, Ferri 15, Bertolamei 7, Bossalini 7, Sacchi (L). NE: Boiardi, Colombini, Cordani, Franchini. All. Cinelli-Parenti