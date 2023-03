Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest timbra anche la diciannovesima vittoria: Suzzara battuta

Diciannovesima vittoria per il MioVolley che batte anche Polriva Suzzara allungando di un altro punto su Mirandola in vista del derby piacentino di sabato prossimo sul campo della Pallavolo San Giorgio.

Il Fumara Everest scende in campo con Gemma e Hodzic in diagonale, Ducoli e Cornelli bande, Guaschino e Nedeljkovic centrali con Fizzotti libero.

Un muro di Nedeljkovic e Scarabelli tengono in scia le biancoblu in un avvio di gara piuttosto equilibrato (6-6). Il Fumara Everest fatica a sciogliersi e trovare continuità (13-12) con le mantovane che restano agganciate nello score fino al 16-14 che segna il primo time out della serata per le ospiti. Hodzic trova il ventesimo punto, Ducoli supera il muro per il 23-19: si chiude 25-20.

Avvio più convincente del MioVolley nel secondo parziale, Suzzara ferma il gioco sul 6-2. Il Fumara Everest si mantiene avanti con buone percentuali in difesa (12-5) lasciandosi alle spalle le ospiti (17-7): nel finale Bianchini e Viola lanciano lo sprint per il 25-10.

Hodzic e Ducoli aprono il terzo parziale, Gemma sceglie un secondo tocco per il 7-5: si arriva fino al 10-5 con un altro break. Cambia ancora la cabina di regia con l’ingresso di Bianchini (14-6) con Viola che va a completare la diagonale (18-7) e Passerini che entra in seconda linea: la partita va in archivio sul 25-15.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-POLRIVA SUZZARA 3-0

(25-20; 25-10; 25-15)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 3, Bianchini 1, Hodzic 11, Viola 4, Scarabelli 12, Ducoli 12, Guaschino 5, Nedeljkovic 2, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Galibardi, Molinari. All. Mazzola-Falco

POLRIVA SUZZARA: Rea 1, Saia 1, Boso 9, Ciampone, Lupinacci, Vasi, Iezzi 3, Logbo 1, Bignardi 2, Martinelli 8, Armiento (L). NE: Gugolati. All. Sgarbi-Morari

Serie C – Il Busa Trasporti si prende anche il derby con la Volley Academy Piacenza

Vittoria nel derby piacentino di serie C per il Busa Trasporti che supera l’ITAS Volley Academy Piacenza in tre parziali conquistando altrettanti punti che valgono il temporaneo sesto posto e il mantenimento della categoria a tre gare dal termine.

Coach Cinelli manda in campo Caviati e Boselli in diagonale, Antola e Cordani bande, Bertolamei e Bossalini al centro con Sacchi libero.

Buona partenza delle biancoverdi che spingono con un buon turno di battuta guadagnando i primi punti della gara. La Volley Academy non riesce a rispondere alle buone percentuali in attacco del MioVolley che chiude 18-25.

Nel secondo parziale le padrone di casa aprono meglio riuscendo a conquistare qualche lunghezza di vantaggio. Time out in casa Busa Trasporti e risposta della squadra che riprende la Volley Academy e allunga nel conto set. La gara non si riapre nemmeno nel terzo e decisivo parziale per la vittoria del MioVolley.

ITAS VAP-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 0-3

(18-25; 21-25; 16-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati 2, Boselli, Moretti 8, Antola 19, Cordani 10, Ferri 2, Zucchi, Bertolamei 5, Bossalini 9, Franchini, Sacchi (L). NE: Colombini. All. Cinelli-Parenti