Perde il controllo della bicicletta e si schianta contro un muro, ferito un 35enne

Perde il controllo della bicicletta e si schianta contro il muro di un edificio. I fatti sono accaduti nella zona di Calendasco. Un uomo di 35 anni stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando, all’altezza della frazione di Incrociata, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato si è schiantato contro il muro esterno di un ristorante a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che dopo aver prestato le prime cure del caso al ferito lo hanno condotto all’ospedale di Piacenza: nonostante alcuni seri traumi riportati nell’impatto, il ciclista non è in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: non è da escludere che il ciclista abbia cercato di evitare l’impatto con una vettura. Ma come detto, la dinamica è tutta da chiarire.