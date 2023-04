Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest tenta il primo assalto alla promozione sul campo dell’Anderlini

Prima chance promozione per il Fumara Everest MioVolley che sabato con l’Anderlini Modena (partita al via alle 18) può raggiungere l’obiettivo Serie B1.

Le biancoblu saranno pienamente artefici del loro destino perché vincendo, indipendentemente dal risultato della seconda in classifica Volley Stadium Mirandola (distante 13 lunghezze ed impegnata nella complessa sfida con l’Arbor), vedrebbero concretizzarsi il salto di categoria.

Un’occasione che arriva a cinque giornate dal termine della stagione regolare di serie B2: la giovane formazione modenese, prossima avversaria del MioVolley, naviga in acque ancora agitate considerando che il bottino di 28 punti finora conquistato non le vede ancora certe della salvezza.

Nella gara di andata il Fumara Everest si impose in tre set, risultato che, se replicato, garantirebbe la chiave per la B1: il MioVolley ha ben chiaro nel mirino l’obiettivo considerando che nella settimana successiva si giocherà anche la Final Four di Coppa Italia, un appuntamento inedito per il MioVolley che ha voglia di stupire e regalarsi l’ennesimo risultato in una stagione finora sopra le righe.

Arriva anche la convocazione in prima squadra della giovane Chiara Moretti, giocatrice del Busa Trasporti MioVolley (serie C) allenata da coach Cinelli: la giovane opposta sarà a disposizione di coach Mazzola in sostituzione dell’infortunata Valentina Viola.