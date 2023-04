Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio attende il Galaxy Volley

Quart’ultima giornata di campionato per la Pallavolo San Giorgio allenata da coach Matteo Capra, che sabato 15 aprile ospiterà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino

Una gara importante per perseguire la cavalcata di un sogno chiamato playoff, promozione. Una gara che non sarà affatto facile, il team parmense del Galaxy Volley Inzani occupa la quinta posizione della classifica con 38 punti e viene da un periodo positivo risultati, tre vittorie nelle ultime cinque giornate, di cui sul campo del Davis 2c.

La Pallavolo San Giorgio da parte sua vuole proseguire il momento di forma che sono coincisi con le vittorie nei derby contro Gossolengo (unica sconfitta stagionale della capolista e della squadra che ha vinto la Coppa Italia di categoria ed ha conquistato la promozione in B1), Mirandola e per ultimo il derby ad Alseno e puntare diritto al secondo posto che equivale alla conquista dei playoff promozione, impresa non facile perché la Sangio deve sperare anche in un aiuto esterno oltre alla vittoria piena serve una sconfitta di Mirandola, impegnata ad Alseno. Inoltre Perini e compagne vogliono riscattare la brutta sconfitta dell’andata, gara nella quale le parmensi si imposero per 3-0.

In serie B2 i precedenti sono tre, il Galaxy Volley Inzani è in vantaggio per due scontri diretti ad uno. Dirigeranno Lorenzo Tropea ed Elia Forcella, appuntamento alle ore 18, ingresso gratuito. Prima del fischio di inizio, sarà osservato un minuto di silenzio, per volere della Federvolley, per ricordare l’azzurrina Julia Ituma, tragicamente scomparsa nei giorni scorsi.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 62 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 49; Pall. San Giorgio 48; Arbor Interclays 38; Volley Inzani 38; Davis 2C 35; Fos Wimore Cvr 30; Giusto Spirito Rubiera 28; Rossetti Market Conad Alsenese 28; Moma Anderlini Modena 23; Pol. Riva 19; Calanca Persiceto 15; Inox Meccanica Rivalta 12; Vtb Aredici Bologna 8.

Serie D

Questa sera per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, girone A, scenderà sul rettangolo di gioco il Volley SangioPode. Il team di coach Danilo Dalmonte sfiderà in trasferta l’Italpose Af Service Mio Volley Gossolengo in uno dei tanti derby piacentini della stagione. Fischio d’inizio alle ore 21.15.