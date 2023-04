La Placentia Half Marathon celebra Progetto Vita: salvati e salvatori insieme per una staffetta, aziende unite per acquistare nuove dotazioni – AUDIO

Quest’anno, in occasione della sua 26esima edizione, la Placentia Half Marathon si arricchisce di due nuove iniziative incentrate, ispirate e dedicate all’attività di Progetto Vita, che quest’anno festeggia il 25esimo anniversario. Un traguardo di enorme importanza, che l’associazione guidata da Daniela Aschieri potrà celebrare con due eventi molto speciali. La camminata “100% Progetto Vita per lo sport” e la “Staffetta Salvati-Salvatori” che vedrà coinvolte 21 persone salvate dall’intervento sanitario con l’utilizzo del DAE, accompagnate dai rispettivi 21 salvatori. Quest’ultima, in particolare, è un’iniziativa straordinaria mai realizzata prima all’interno di una corsa internazionale.

Venticinque anni di Progetto Vita

Progetto Vita è nato nel 1998 come primo progetto europeo di defibrillazione precoce. Ricordiamo che la morte improvvisa causata da arresto cardiaco è una vera e propria epidemia silenziosa, ed è la principale causa di morte nei paesi occidentali. In questi 25 anni ha raggiunto traguardi importanti e significativi grazie alla rete di defibrillatori ideata da Alessandro Capucci e da Daniela Aschieri con il coordinamento del 118 e il coinvolgimento di enti pubblici, forze dell’ordine e del soccorso, del mondo del volontariato e sanitario, di aziende private e di semplici cittadini.

In questi 25 anni sono stati installati 1161 defibrillatori, sono state salvate 136 persone e sono stati formati oltre 65.000 volontari piacentini (di cui 1000 insegnanti e 10.000 studenti). Non a caso Piacenza detiene tuttora il primato di città e provincia più cardioprotetta d’Europa e il modello Piacenza è valso da stimolo all’approvazione di una legge nazionale, la 116/2021 che rende possibile l’utilizzo del defibrillatore a tutti i cittadini senza alcuna responsabilità e senza l’obbligo di un corso specifico.

La cultura della defibrillazione

In questi 25 anni sono stati messi in atto diversi progetti per diffondere la cultura della defibrillazione precoce e della prevenzione cardiaca. Continuano incessantemente i progetti dedicati agli studenti, allo sport, il Progetto Condomini e Progetto Vita Italia che nasce dalla volontà di diverse realtà locali, nate in tutta Italia, su ispirazione di Progetto Vita Piacenza con l’obiettivo di unirsi per operare con lo stesso obiettivo. Il progetto “Facile Dae” nato in collaborazione con Anpas e IRComunità coinvolge le piazze italiane e migliaia di volontari impegnati a mostrare l’uso del defibrillatore in 3 mosse.

Il 25esimo anniversario di Progetto Vita rappresenta pertanto un momento di gioia e di soddisfazione non solo per l’associazione ma anche per tutte le realtà locali e non, che hanno contribuito a raggiungere questi risultati e a salvare tante vite umane e che la Daniela Aschieri Presidente dell’Associazione Progetto Vita ha voluto ringraziare, sottolineando l’importanza del loro ruolo.

100 x 100 progetto vita per lo sport

Appuntamento il 6 maggio in piazza Cavalli alle 17. L’ASD Placentia, in collaborazione con Progetto Vita, organizza una corsa e camminata, aperta a tutti su un percorso di 2 o 4 km in centro storico a Piacenza. Ogni partecipante avrà un pettorale sponsorizzato da un’azienda o da una associazione. I pettorali a disposizione saranno 10 per ogni azienda. Ogni partecipante sarà nominato “Testimonial” ufficiale di Progetto Vita. La partenza, verrà data dallo speaker ufficiale della PHM. Il percorso di 4 km sarà anticipato da un mezzo della Polizia Municipale che avrà la funzione di safety car. Il gruppo dei corridori dei 4 km manterrà una andatura di circa 6.30-7.00 minuti al km e percorrerà un percorso di circa 2 km. (12-15 minuti al km)

Percorso 4 km: Piazza Cavalli, via S.Antonino, Piazza S.Antonino, via Giordani, via Alberici, pubblico Passeggio, sotto mura di via 4 novembre, Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele arrivo in Piazza Cavalli.

Percorso 2 km: Piazza Cavalli, via S.Antonino, Piazza S.Antonino, via Giordani, via Alberici, pubblico passeggio, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli. All’arrivo verranno consegnate targhe di partecipazione a tutte le aziende e associazioni. Obiettivo delle manifestazioni è la realizzazione di cartelli segnaletici per la localizzazione dei defibrillatori a Piacenza. Verranno istallati oltre 100 cartelli di colore verde in tutte le strade e piazze in cui si trovano le teche contenenti i defibrillatori.

Le aziende che hanno partecipato al progetto

1 Bulla Sport

2 Cantina Valtidone

3 Lattegra

4 Civardi

5 Coldiretti

6 Gas Sales

7 Valcolatte

8 LTP

9 Mediolanum

10 Malta

11 Rossetti Market

12 Corsiva

13 Laminati Cavanna

14 Paver

15 Nuova General Instruments srl. (Patrizia Albertini)

16 Pizza Piuuno (Sante Ludovico)

17 Nordmeccanica (Antonio Cerciello)

18 Allied ( Valter Alberici)

19 Rolleri Spa ( Francesco Rolleri)

20 Ponginibbi ( Giacomo Ponginibbi)

21 Filippo Colla

22 Sterilton

Staffetta Salvati-Salvatori

Domenica 7 maggio, alle ore 9.30, insieme alla partenza di tutti gli atleti iscritti alla PHM, partirà la prima copia di frazionisti. Ad ogni chilometro, verrà effettuato un cambio con altri due frazionisti. All’ultimo tratto, inizio Corso Vittorio Emanuele (DOLMEN), si uniranno tutti i 42 partecipanti, che giungeranno insieme al traguardo di Piazza Cavalli. L’evento sarà accompagnato e monitorato dallo staff medico di Progetto vita. Prevista anche una prova generale con tutti i partecipanti, sabato 22 aprile alle 9,30 presso la Nino Bixio a Piacenza.

Uno dei partecipanti sarà certamente Andrea Castignoli: “Sì, tra salvati e salvatori si viene a creare un legame spesso inscindibile e anche queste sono occasioni preziosi per incontrarsi”. Andrea stava proprio correndo mentre venne colto da arresto cardiaco: “E’ la dimostrazione che ognuno può essere colto da arresto cardiaco, anche se lo sport rappresenta una difesa senza dubbio importante. Viva lo sport!”.