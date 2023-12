Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio cerca il riscatto contro Cerea

Reduce da due sconfitte consecutive contro Mirandola ed Alsenese le Pallavolo San Giorgio ritorna tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Viale Repubblica nel penultimo impegno dell’anno solare 2023

La formazione di coach Matteo Capra, sabato 9 dicembre, affronterà la temibile compagine veronese con l’obiettivo di ritornare a vincere e restare in scia del vertice della classifica. Le battute d’arresto contro Mirandola ed Alsenese nel derby piacentino non hanno modificato gli obiettivi della Pallavolo San Giorgio.

L’Isuzu Cerea, quarta in classifica a pari punti con Volley Davis 2c, ha diciotto punti frutto di sei vittorie e tre sconfitte. Formazione storica che nel suo palmares vanta una Coppa Italia di B2 nel 2011 ed ha lanciato giocatrici come Ilenia Pericati, ex Pinerolo e Conegliano ed in questa stagione alla Millenium Brescia. Punto di forza del team veronese è la schiacciatrice Camilla Cornelli, un passato in B1 a Vigevano ed Offanengo.

“Cerea è un altra candidata alla vittoria finale. E’ una squadra costruita per vincere il campionato e non sarà assolutamente una partita facile. Più di quello che accadrà di là dalla rete dovremo fare attenzione a noi e al nostro gioco. Occorre ritrovare serenità e consapevolezze e credo che questa in casa possa essere la partita ideale per un pronto riscatto dopo la brutta prestazione di sabato scorso. Voglio vedere un impatto emotivo positivo fin dai primi scambi, occorre ritrovare lo spirito guerriero”.

Prima sfida ufficiale tra le due formazioni. Non ci sono ex di turno, dirigeranno la partita Andrea Giardenghi e Luca Frazzoni, fischio d’inizio ore 18.

Classifica

Pall. Alsenese 23 punti; San Damaso 22; Pallavolo San Giorgio 21; Volley Davis 2c, Cerea 18; Be One San Martino 14;, Moma Anderlini 13; Piadena, 12; Galaxy Volley 12; Soliera 11; Mirandola 10; Viadana, Top Volley 6; Spakka Volley 0.