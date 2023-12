Volley – La Gas Sales Piacenza anticipa al venerdì con Taranto, Hoffer: “Servirà il nostro 100%” – PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti all’ottava puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nell’ottava puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Nicolò Hoffer, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

Gas Sales Bluenergy, due vittorie con Benfica e Verona

Era molto importante ritrovare due risultati di questo genere per noi. In particolar modo quello di Lisbona, perché in Champions League ci servivano tre punti per rimanere in corsa nel girone. Benfica non ha nomi eclatanti, ma in casa gioca sempre bene. Non siamo stati impeccabili, ma era importante vincere. Anche a livello morale. Con Verona invece siamo stati bravi a sopperire alle difficoltà. Abbiamo gestito bene. Due vittorie importanti per il morale. Siamo contenti.

Gas Sales Bluenergy, qualificazione alla Coppa Italia

La qualificazione alla Coppa Italia era uno degli obiettivi stagionali. Vogliamo fare bene in tutte le manifestazioni: Champions, Campionato e Coppa Italia. Siamo contenti di esserci. Ora sarà importantissimo il posizionamento per giocarci i quarti di finale al PalaBanca. Continuiamo a giocare e vediamo dove ci porta questo girone d’andata.

Gas Sales Bluenergy, venerdì l’anticipo con Taranto

Quello all’orizzonte non è un match facile per niente. Taranto ha appena fatto un 3-2 con la Lube e vive un momento abbastanza buono. Poi sappiamo benissimo che la trasferta in Puglia è sempre complicata. Io ho giocato a Taranto e conosco benissimo il clima di quel palazzetto. Servirà il nostro 100%, altrimenti sarà difficilissimo conquistare il match.

