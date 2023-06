Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, Chiara Tonini è la prima conferma per la prossima stagione

La Pallavolo San Giorgio rende noto di aver rinnovato l’accordo con la schiacciatrice modenese per la stagione sportiva 2022/2023.

Originaria di Pavullo nel Frignano, Modena, Chiara Tonini, classe 1998, è cresciuta nel vivaio della famosa Scuola Anderlini, e chiusa la trafila del settore giovanile è passata alla San Michelese Sassuolo in serie B2. Altre due stagioni nella medesima categoria all’Arda Volley Fiorenzuola (2017-2019). La prima esperianza alla Pallavolo Sangiorgio risale alla stagione 2019/2020, campionato sospeso per la pandemia; quella stagione ha anticipato l’esperienza in serie B1 alla Pallavolo Alsenese (2020/2021).

Nel 2021/2022 il ritorno alla Pallavolo San Giorgio, nell’ultimo campionato ha contribuito al secondo posto finale in regular season ed alla conquista dei playoff promozione per la B1. La corsa della formazione verso la categoria superiore si è interrotta nel triangolare finale. Attaccante eclettica dove può giocare sia come opposta sia da schiacciatrice la prossima sarà la quarta stagione con la maglia della Sangio.

