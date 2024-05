Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio deve vincere per blindare il primato in classifica

Ultima giornata di regular season per la Pallavolo San Giorgio, capolista del girone E del campionato nazionale di serie B2, che sabato 11 maggio affronterà la Be One

Alle giallobiancoblù, da tempo qualificate ai playoff promozione in B1 servirà obbligatoriamente una vittoria da punti, 3-0 o 3-1, per mantenere la prima posizione in classifica ed avere due chances per tentare il salto nella categoria superiore, a prescindere dal risultato di San Damaso ed evitare calcoli aritmetici nel quoziente set, seconda in classifica, che a sua volta chiuderà la stagione, preparandosi ai play off, contro Cerea. Le avversarie saranno di piacentine e modenesi saranno Riccione o Battistelli Pesaro, rispettivamente prima e seconda classificate del girone F.

Reduce dal successo in terra cremonese contro Piadena per 3-2, la Pallavolo San Giorgio dovrà sfruttare il fattore casalingo, infatti nelle ultime ventisei gare ufficiali da maggio 2022 sino ad oggi, il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, è stato violato solamente due volte, la prima nei playoff della scorsa stagione da Villa Cortese, 1-3, squadra milanese che in questa è qualificata per i playoff per la A2, e dalla ‘bestia nera’ Mirandola lo scorso novembre. Oltremodo Tonini e compagne dovranno fare attenzione alla formazione veronese del Be One San Martino Buon Albergo, quinta in classifica con 43 punti, che vorrà chiudere la stagione provando a sgambettare la capolista, la gara d’andata ha sorriso alle venete che si sono imposte al quinto set nell’unico scontro diretto in serie B2.

“Ho chiesto alle ragazze di affrontare questa partita come se fosse la prima dei playoff. Vincere ci permetterebbe di chiudere questo splendido campionato al primo posto ed approfittare della doppia possibilità di promozione. Oltre tutto San Martino ci ha sconfitto all’andata e vogliamo chiudere il campionato senza alcuna squadra che lo abbia fatto due volte. Come sempre sarà importante l apporto del pubblico che invito a venire a supportarci in questo momento storico per la pallavolo S. Giorgio .

Un ultima gara per scrivere ancora un nuovo capitolo di storia della Pallavolo San Giorgio Piacentino, quindi appuntamento a sabato 11 maggio, ore 18.30, dirigeranno Giulia Mandelli e Cristina Pasta della sezione Fipav di Bergamo.

Classifica

Pall. San Giorgio 60 punti; San Damaso 59; Cerea 52; Pall. Alsenese 50; Be One San Martino, Volley Davis 2c 43; Piadena 42; Moma Anderlini 37; Galaxy Volley 36; Soliera 33; Top Volley 26; Mirandola 23; Viadana 15; Spakka Volley 2.