Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio fa visita allo Spakka Volley

La vittoria nell’ultimo turno di campionato per 3-0 contro il Galaxy Volley Collecchio e la temporanea sconfitta di San Damaso a Piadena ha regalato alla Pallavolo San Giorgio il secondo posto in classifica (ultimo valido per i playoff promozione), dietro alla capolista Pallavolo Alsenese. Un successo che consolida le ambizioni playoff della squadra giallobiancoblù.

Nella prossima giornata, la quarta del girone di ritorno, Chiara Tonini e compagne faranno visita allo Spakka Volley. Ultima in classifica ma che nel turno precedente ha conquistato il primo punto stagionale, perdendo al tiebreak nel derby contro Top Volley Villafranca. Nel girone di ritorno ha cambiato tecnico, infatti da febbraio al timone è arrivato Simone Pollini al posto di Claudia Fracasso.

Le parole di coach Capra

“Ennesima trasferta nella provincia di Verona. Come ogni trasferta va considerata un insidia e ancor più per il fatto che affronteremo una squadra giovane che può metterci in difficoltà. Vengono da un punto fatto nel derby col Top volley e saranno sicuramente agguerrite. Credo che in questo campionato chiunque affronti una squadra di vertice in questo momento scenda in campo ancora più concentrato e deciso pronto per dimostrare il teorema che l’equilibrio regna sovrano e i risultati “under dog” sono all’ordine del giorno. Dovremo stare attenti”.

Non ci sono ex di turno e l’unico precedente tra le due formazioni è stato vinto dalla Pallavolo San Giorgio. Dirigeranno Milena Pazzi e Stefano Bosio. Fischio d’inizio alle ore 20.45. L’incontro si svolgerà presso la palestra comunale a Villa Bartolomea, Verona, in via IV Novembre, 12.

Classifica

Pall. Alsenese 38 punti; Pall. San Giorgio 37; San Damaso 35; Cerea 32; Volley Davis 2c 30; Galaxy Volley 27; Be One San Martino, Piadena 26; Soliera 23; Moma Anderlini 22; Mirandola 16; Top Volley 14; Viadana 6; Spakka Volley 1.