Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio rimonta il Galaxy Volley e conquista il secondo posto

Nella quart’ultima giornata di campionato la Pallavolo San Giorgio, allenata da coach Matteo Capra, supera l’ostico team parmense che alla gara d’andata si era imposto per 3-0

Prima del fischio di inizio, è stato osservato un minuto di silenzio, per volere della Federvolley, per ricordare l’azzurrina e giovcatrice dell’Igor Novara (serie A1), Julia Ituma, tragicamente scomparsa nei giorni scorsi. I tre punti valgono, oltre all’imbattibilità casalinga stagionale, il secondo posto in classifica, grazie alla sconfitta di Mirandola sul campo di Alseno per 3-2.

La cronaca

La Pallavolo San Giorgio scende in campo con il classico staring seven Erba-Tonini, Arfini-Gilioli, Zoppi-Marinucci e Galelli. L’inizio gara è favorevole alle piacentine, Gilioli griffa l’11-5 e poi vola sul 17-9. Alcune distrazioni di troppo ed il Galaxy rientra in gara; un muro di Marinucci regala il 20-14 ma sono le ospiti che si avvicinano pericolosamente sino al pareggio 21-21, poi arriva il sorpasso e l’allungo sul 22-24. La Pallavolo San Giorgio annulla due palle set, 24-24, ma deve inchinarsi ai vantaggi, 26-28.

Nel secondo parziale il Galaxy Parte meglio, 5-8, ma Marinucci dalla linea dei nove metri pareggia i conti, 10-10. Un attacco di Arfini regala l’allungo alle padrone, 15-10, le ospiti provano ad accorciare, 17-15, tuttavia un ace di Gilioli, 23-18, rimette inc orsa la San Giorgio che pareggia i conti dei sei con un attacco di Tonini, 25-20.

Sciolto il nodo gordiano, la formazione di coach Matteo Capra macina gioco, Guccione griffa l’8.8, e le due squadre viaggiano a braccetto sino al 18-18 poi lo strappo è della Sangio che chiude sul 25-22 L’onda dell’entusiasmo la San Gorgio parte a vele spiegate anche nel quarto parziale, 11-6. Il Galaxy reagisce, prima pareggia sul 14-14 e poi mette la freccia sul 16-17 un muro di Gilioli ed un ace di Erba rimettono in corsa le biancogialloblù, 21-18, e Marinucci chiude i conti con un preciso ace, 25-20.

Tre punti che permettono più che mai di mantenere vivo il sogno dei playoff, visto che la Pallavolo San Giorgio è salita al secondo posto, scavalcando Mirandola, sconfitta da Alseno al tiebreak; nel prossimo turno, domenica 23 aprile, le ragazze di coach Matteo Capra, affronteranno in trasferta la Rubierese.

Pallavolo San Giorgio-Galaxy Volley Inzani 3-1

(26-28, 25-20, 25-22, 25-21)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 15, Gilioli 16, Chinosi 1, Tonini 8, Guccione 4, Zoppi 1, Marinucci 16, Erba 3, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley* 65 punti; Pall. San Giorgio 51; Cai Volley Stadium Mirandola 50; Arbor Interclays 39; Volley Inzani 38; Davis 2c 38; Giusto Spirito Rubiera 33; Rossetti Market Conad Alsenese 33; Fos Wimore Cvr 31; Moma Anderlini Modena 31; Pol. Riva 22; Calanca Persiceto 22; Inox Meccanica Rivalta 18; Vtb Aredici Bologna 9.

*Fumara MioVolley promossa in B1, Rivolta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.