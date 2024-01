Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad torna regina solitaria: 3-1 al Viadana e qualificazione alla Coppa Italia

Sabato di festa per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile (girone E) supera 3-1 il Viadana nell’ultimo match del girone d’andata e si qualifica alla Coppa Italia. Dopo aver perso 3-0 a San Damaso contro la Zerosystem e venendo agganciate in vetta, le gialloblù piacentine si sono riprese il trono approfittando del ko delle stesse modenesi sul campo di Cerea (3-2) in un turno che ha riservato diverse sorprese.

In classifica, Alseno chiude l’andata in vetta a 32 punti, a +2 sulla Zerosystem e con quattro punti sulle cugine piacentine del San Giorgio (28), mentre Cerea sale a quota 26, con Davis quinto con 24.

Così, per la seconda volta nella storia (la prima nell’annata di esordio in quarta serie nazionale contro Parella Torino), il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi si qualifica alla Coppa Italia di B2 femminile. Parteciperà a partire dal prossimo week end al girone della prima fase insieme alle bresciane della Promoball (“regine” del girone D con 33 punti) e le romagnole della Lasersoft Riccione. Il girone di Coppa sarà di sola andata, con ogni squadra che giocherà un match in casa e uno in trasferta, con la vincente del raggruppamento che otterrà il pass per la Final Four.

ROSSETTI MARKET CONAD-VIADANA 3-1

(23-25, 25-23, 25-13, 25-16)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 12, Frassi 11, Bernabè 14, Marchesi 16, Scurzoni 7, Neri 5, Toffanin (L), Palazzina. N.e.: Ghizzoni, Brunani, Spagnuolo, Gandolfi (L), Tartari, Bozzetti. All.: Bonini.

VIADANA: Panazza 11, Favari 12, Piantoni 10, Binacchi 4, Vulkovic 12, Guidetti 10, Braga (L), Bottarelli, Mulas, Daolio. N.e.: Grassi, Santagiuliana, Tomaiuolo, Feroldi (L). All.: Bolzoni