Volley, Serie B1 – La Vap cede il passo a Forlì e chiude il girone d’andata con un solo punto

Ultima partita del girone di andata della serie B1 girone C che la Vivi Energia VAP chiude con 1 solo punto in classifica ma con la consapevolezza di aver fatto davvero passi da gigante nel gioco e nella tenuta mentale delle ragazze.

Se la partita di ieri sera si fosse giocata ad inizio stagione avremmo assistito sicuramente ad un monologo della squadra romagnola e con uno scarto di punti a loro vantaggio ben più ampio. Ieri sera invece il buon lavoro svolto da Licata in questi mesi è emerso in modo davvero evidente.

Il primo set delle ragazze Vivi Energia VAP è davvero da applausi. Velocità di gioco, precisione e determinazione su ogni palla mettono in netto imbarazzo le forlivesi che sembrano a tratti sbalordite ed impotenti davanti al gioco delle giovanissime piacentine.

Il set si chiude con 5 punti di vantaggio a favore della VAP ed quasi d’obbligo sperare, a questo punto, di portare a casa almeno un’altro punto in classifica.

Negli altri tre set invece la maggior esperienza delle forlivesi comincia ad emergere in modo sempre più evidente ed infatti, come si può vedere dai parziali, le piacentine non riescono più ad opporsi in modo efficace come nel primo set.

Vivi Energia VAP – Blueline Libertas Forlì 1-3

(25-20, 19-25, 17 -25, 15-25)

VAP: Terrana 19 punti, Schillkowski 6, Da Pos, Milani 7, Ruggeri, Konate 3, Bibolotti 1, Borri 1, Nella 5, Dodi 4, Liberi: Gazzola, Riccio. All. Licata e Chiodaroli.

Forlì: Bernardeschi, Sgarzi, Bruno, Giacomel, Altini, Pulliero, Comastri, Balducci, Gatta, Bellavista, Simoncelli, Liberi: Gregori e Cavalli. All: Marone e Agatensi