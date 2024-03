Volley, Serie B2 – Nuovo tie break vincente per la Rossetti Market Conad: Piadena al tappeto (3-2)

Nuovo tie break vincente per la Rossetti Market Conad, che dopo il quinto set con il sorriso in terra mantovana contro il Davis 2C si ripete in B2 femminile superando 3-2 la Tecnimetal Piadena. Sotto 1-0 e poi avanti 2-1, la squadra allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi è stata trascinata al tie break, vinto con personalità. Il successo riallaccia il feeling tra le gialloblù e il rettangolo di gioco amico di Alseno violato nei precedenti due match casalinghi da Soliera e da Cerea.

Per le piacentine, una partenza difficile, con Piadena che ha spinto subito sull’acceleratore conquistando il primo set e portandosi avanti anche nel secondo (11-16); qui è arrivata la reazione delle padrone di casa, capaci di ribaltare la situazione pareggiando i conti con il 25-22 del secondo parziale per poi dominare la scena nella terza frazione (25-16). Avanti 2-1, però, Alseno non è riuscita a trovare continuità, pagando un brutto quarto set (13-25) venendo trascinata al tie break dove ancora una volta l’inerzia è cambiata, questa volta definitivamente a favore delle gialloblù con il 15-11 che ha fatto calare il sipario.

“Piadena si è confermata una squadra compatta. Abbiamo lavorato molto bene in ricezione a fronte di una loro battuta aggressiva costante e anche in difesa, mentre dobbiamo crescere rapidamente al servizio e in attacco, dove siamo stati troppo morbidi aiutando l’avversario a sviluppare il suo gioco pericoloso. L’uscita di Barbarini ci ha involontariamente dato una mano, così come l’ottimo ingresso di Gandolfi che oltre a un aiuto tecnico ha dato anche una scossa emotiva alla squadra”.

In classifica, la Rossetti Market Conad rimane a braccetto con la Zerosystem al secondo posto a quota 42 punti, sempre tallonata a -1 da Cerea (quarta a 41) e rosicchiando un punto alla capolista San Giorgio (44), battuta al tie break a San Damaso dalla stessa Zerosystem. Sabato alle 18 trasferta a Modena contro l’Anderlini, indigesta all’andata.

ROSSETTI MARKET CONAD-TECNIMETAL PIADENA 3-2

(21-25, 25-22, 25-16, 13-25, 15-11)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 15, Frassi 5, Bernabè 16, Spagnuolo 17, Scurzoni 14, Neri 1, Toffanin (L), Marchesi 1, Agostini, Gandolfi 1, Palazzina. N.e.: Tartari, Bozzetti, Pieroni (L). All.: Bonini

TECNIMETAL PIADENA: Bocchi 2, Ravera 21, Barbarini 8, Frigerio 15, Leoni 9, Ghisolfi 11, Montagnani (L), Zinetti, Ballestriero, Castagna 6. N.e.: Rosegnini, Pizzi, Anglois (L). All.: Zanotti