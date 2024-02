Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio supera l’Anderlini 3-0 e si riprende il secondo posto

Tre punti importanti per la Pallavolo San Giorgio, che grazie alla sconfitta interna di San Damaso contro Soliera al tiebreak regala la seconda posizione a Chiara Tonini e compagne. Tuttavia la partita contro le promesse modenesi non è stata semplice, specialmente per un set e mezzo, sono state più pistole che rose. Coach Capra schiera nel starting player Erba-Tonini, Marinucci-Zoppi, Arfini-Gilioli e Galelli libero.

L’Anderlini parte meglio, 8-10, ma la Sangio riprende quota con un muro di Tonini, 14-12.Le modenesi pareggiano, 15-15, ma una fast di Zoppi da l’allungo alla squadra di casa, 19-15, la gara gara si infiamma, l’Anderlini non molla ed accorcia, 21-20, la squadra di casa prova a dare la spallata decisiva con Cossali che chiude il punto del 24-21; le ospiti infilano un filotto di quattro a zero, capovolgendo il punteggio. Tonini pareggia e Sangiorgi porta lo score sul 26-25. Un errore modenese archia il parziale.

La Pallavolo San Giorgio parte meglio, 9-5 con Zoppi. Un ace dell’Anderlini regala il 13-13 e Zoppi sigla il 17-16. La squadra di casa di rendimento ed allunga, Polletta segna il 19-17 ed un ace di Erba il 21-17. Finale a trazione piacentina che chiude 25-18. Avanti di due set, la Sangio gestisce il terzo. Cossali segna l’11-7 ed ancora la centrale bergamasca segna il 18-11. Polletta in parallela e Zoppi regalano il 25-13. ed i tre punti alla squadra di casa.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“E’ stata una gara equilibrata sino a metà del secondo set. Poi hanno avuto un passaggio a vuoto e siamo riusciti a vincere l’incontro. Sono un’ottima squadra ed infatti nel primo parziale ci hanno messo in difficoltà. Noi abbiamo sempre lottato e quando abbiamo trovato tranquillità abbiamo espresso la nostra pallavolo”.

Nel prossimo turno la Sangio incrocerà la strada del Galaxy Collecchio sesta in classifica, reduce da un filotto di cinque vittorie consecutive, per mantenere la seconda posizione. Appuntamento a sabato 24 febbraio, ore 18, presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.

Pall. San Giorgio-Moma Anderlini 3-0

(27-25, 25-18, 25-13)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 4, Polletta 5, Sangiorgi 1, Marinucci 2, Gilioli 5, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 14, Arfini 4, Cossali 5, Zoppi 10. All. Capra.

Classifica

Pall. Alsenese 35; Pall. San Giorgio, San Damaso 34 punti; Cerea 29; Volley Davis 2c, Galaxy Volley 27; Be One San Martino 26; Piadena 21; Soliera 20; Moma Anderlini 19; Mirandola 16; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0.