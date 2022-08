Volley, Serie B2 – Pallavolo SanGiorgio, il programma completo del precampionato

La formazione di coach Matteo Capra ai ritroverà presso la palestra Crossfit a Piacenza per la distribuzione del materiale tecnico, a seguire si svolgeranno i test fisici e la seduta pesi. Giovedì 25 agosto si terrà presso il palazzetto dello sport di SanGiorgio Piacentino il primo allenamento dopodiché da venerdì 26 a domenica 28 si svolgerà il tradizionale raduno presso le strutture della Bellotta a Valconasso di Pontenure. Un’occasione che servirà a staff tecnico e squadra per conoscersi ed iniziare a forgiare il gruppo.

Le sedute tecniche e fisiche tra la Crossfit, la palestra della Bellotta ed il palazzetto di SanGiorgio Piacentino proseguiranno per le successive due settimane mentre sabato 10 settembre le ragazze di coach Capra scenderanno in campo per la prima volta in un allenamento congiunto contro il Galaxy Volley Parma, futura avversaria in campionato.

I test amichevoli proseguiranno il week end successivo, 17 e 18 settembre, con la partecipazione al prestigioso torneo di Albisola, provincia di Savona. Seguiranno altri due test amichevoli la settimana successiva: mercoledì 21 settembre alla Bellotta contro il Piace Volley, formazione di serie C, e sabato 24 settembre al Palazzetto dello Sport di San Giorgio contro il Promoball Gussago, ambiziosa formazione bresciana, inserita nel girone C del campionato di B2. L’ultimo allenamento congiunto si terrà sabato 1 ottobre a Reggio Emilia contro l’Arbor, prossima avversaria in campionato.