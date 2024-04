Volley, Serie B2 – Paolo Bergamaschi guiderà la Rossetti Market Conad

Sarà Paolo Bergamaschi a guidare la Rossetti Market Conad in questo finale di stagione in B2 femminile (girone E). La società Pallavolo Alsenese presieduta da Stiliano Faroldi ha deciso di affidare la panchina gialloblù al tecnico di Codogno, fin qui vice allenatore della prima squadra (oltre a essere responsabile del settore giovanile), dopo la decisione di sollevare dall’incarico coach Federico Bonini. Originario di Codogno, Bergamaschi è al secondo anno di lavoro nella squadra piacentina.

Le parole di Bergamaschi

“Mi dispiace per Federico Bonini con cui c’è stata sempre sintonia nel lavoro insieme allo staff. Ringrazio la società per questa opportunità che mi è stata data nel nuovo ruolo. All’orizzonte ci aspettano cinque partite, da affrontare al massimo, una per volta a partire dal derby di sabato a San Giorgio. Le potenzialità della squadra sono elevate e lo abbiamo dimostrato soprattutto in Coppa Italia a Campobasso. Proveremo fino in fondo a centrare un pass per i play off”.

Spiega il presidente Stiliano Faroldi

“Mancando solo cinque giornate al termine come società ci è sembrata la soluzione migliore; abbiamo scelto Paolo, di cui abbiamo piena fiducia, perché conosce bene l’ambiente, le ragazze e la squadra e lo riteniamo quello più adatto in questo contesto a capire la situazione e dare alla squadra quegli stimoli che servono in questo finale di campionato per cercare di arrivare all’obiettivo play off”.

Due sono i posti disponibili, con quattro squadre in lizza, dove la Rossetti Market Conad è in fondo a questo quartetto a -6 dalla vetta e a -4 dal secondo posto. Sabato Bergamaschi farà l’esordio da primo allenatore gialloblù nel derby piacentino di San Giorgio contro la capolista (ore 18).