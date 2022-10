Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad esordio casalingo contro il Galaxy Inzani

Scocca l’ora dell’esordio casalingo per la Rossetti Market Conad in B2 femminile, con le ragazze di Federico Bonini che domani (sabato) alle 21 scenderanno in campo al palazzetto di Alseno sfidando le parmensi del Galaxy Inzani nella seconda giornata del girone F. Le gialloblù piacentine si presentano alla “prima” casalinga forti del successo inaugurale centrato sabato scorso a Suzzara contro il Polriva, piegato al tie break. Ora un nuovo capitolo dell’avventura di Alseno, che dall’altra parte della rete troverà un avversario già sfidato un mese fa in pre-season in un test esterno vinto in quattro set da Pieroni e compagne.

L’avversario

Il Galaxy Inzani è una formazione parmense allenata da un grande ex gialloblù, coach Marco Scaltriti, protagonista in panchina per cinque stagioni in Alseno festeggiando anche le promozioni in C e in B2. All’esordio, la sua squadra ha ceduto 3-0 in casa contro Gossolengo e ora cercherà i primi punti stagionali. Capitana, un’altra ex gialloblù: la schiacciatrice trentina Chiara Candio, per un triennio ad Alseno, che presenta così la partita.