Volley, Serie B2 – Che dolce Natale per la Rossetti Market Conad: vittoria e primato rafforzato

Un testacoda senza conseguenze e un dolcissimo Natale. E’ festa piena in casa Rossetti Market Conad, che saluta il 2023 ufficiale con tre punti contro il fanalino di coda Spakka Volley (3-0) e consolida il primato nel girone E di serie B2 femminile. Grazie alla decima vittoria su undici incontri (un solo ko interno contro Moma Anderlini Modena), la squadra allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi (che in settimana si è preparata con un allenamento congiunto con la VAP) ha non solo difeso, ma incrementato il vantaggio in vetta alla classifica, complici i ko di Zerosystem (tie break amaro a Mirandola) e San Giorgio (3-1 sul campo del Davis 2C). Così, Falotico e compagne guidano la graduatoria con 29 punti, a +3 su Zerosystem e con cinque lunghezze di vantaggio sulla coppia San Giorgio-Davis.

ROSSETTI MARKET CONAD-SPAKKAVOLLEY SPACER 3-0

(25-18, 25-10, 25-15)

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 8, Frassi 3, Bernabè 14, Marchesi 8, Scurzoni 10, Neri 4, Toffanin (L), Palazzina 5, Tartari 2, Gandolfi (L). N.e.: Spagnuolo, Pieroni. All.: Bonini

SPAKKAVOLLEY SPACER: Illini 12, Maffei L. 3, Borin 4, Bellini, Binello 4, Contro, Sacchetto (L), Casanova 1, Gaio 3, Chieppe, Vandin (L). N.e.: Maffei A. All.: Fracasso