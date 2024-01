Visita pastorale del vescovo Adriano Cevolotto, domenica 14 gennaio Messa di apertura nella Cattedrale di Piacenza – VIDEO

Domenica 14 gennaio alle ore 15.30 è in programma la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto per l’apertura della Visita pastorale del Vescovo alle 38 Comunità pastorali della diocesi. L’immagine biblica che accompagna sia l’anno della diocesi che la Visita pastorale è l’incontro tra Gesù e i discepoli di Emmaus (Vangelo di Luca capitolo 24).

Le parole del Vescovo Mons. Adriano Cevolotto

“E’ una bella sfida” – ha detto il Vescovo Adriano, questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione della Visita Pastorale- Incontrare le comunità, credo, non sia solo un dovere ma è anche il motivo per un vescovo di governare non attraverso delle decisioni prese, come dire, a palazzo ma cercare piuttosto di essere in sintonia. E perché le varie realtà anche quelle più piccole possano esprimere le risorse ma anche le difficoltà che stanno incontrando.

È un invito a rimettere al centro il nostro cammino con Gesù, di riscoprire che Gesù ci sta accompagnando attraverso sia le vicende personali, che a volte possono essere laboriose possono essere anche delle delusione, di fatica e come pure nelle vicende ecclesiali”

Esposti sette pannelli dedicati agli apostoli di Emmaus

All’ingresso della Cattedrale vengono esposti sette pannelli che raffigurano altrettante scene del ciclo pittorico dedicato ai discepoli di Emmaus, realizzato dall’artista francese Arcabas (1926 – 2018) conservato nella Comunità Nazareth a Torre de’ Roveri nel bergamasco. Questi stessi pannelli saranno presenti nelle Comunità pastorali nei giorni della Visita del Vescovo.

Consegna dell’Evangelario illustrato con tavole dell’artista Alberti

Al termine della messa mons. Cevolotto consegnerà a don Fabio Galli, Vicario foraneo della Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta, il primo Vicariato a essere interessato dalla Visita, l’Evangeliario, illustrato con tavole dell’artista piacentino Giovanni Alberti, donato al Vescovo nei mesi scorsi mesi Congregazione dei Parroci urbani. Questo Evangeliario sarà presente di Comunità in Comunità nel corso della Visita pastorale.

Alla messa il canto sarà a cura del Coro della Cattedrale di Piacenza; il servizio liturgico è affidato ai seminaristi del Collegio Alberoni.

In dono una formella in ceramica e “I passi del cammino”

La Visita ha una sua fase di preparazione che inizia almeno due mesi prima in ogni

Comunità pastorale. Al termine della Visita il Vescovo consegnerà ad ogni Comunità pastorale una

lettera con i “passi del cammino”, con le indicazioni per il futuro di ciascuna realtà. Il Vescovo

lascerà in dono, a ricordo della Visita avvenuta, una formella in ceramica raffigurante l’icona

evangelica dei Discepoli di Emmaus realizzata dall’artista Carlo Meroni.

Tutti i dati riguardanti la Visita pastorale sono pubblicati nel sito internet https://www.visitapastoralepiacenza- bobbio.org.

Le tappe della Visita pastorale

Queste sono le tappe della Visita fino a giugno 2024 (la Visita proseguirà poi nell’autunno e inverno 2024 e nella primavera 2025):

Vicariato Bassa e media val Trebbia e val Luretta

Dal 17 al 21 gennaio Cpa 1: Calendasco, Rottofreno e San Nicolò, dal 24 al 28 gennaio Cpa 3: Rivergaro e Travo, dal 7 all’11 febbraio Cpa 2: Agazzano, Gazzola e Gragnano.

Vicariato val Taro e val Ceno

Dal 21 al 25 febbraio Cpa 1:Bedonia, dal 6 al10 marzo Cpa 3: Bardi, dal al 13 al 17 marzo Cpa 2:Borgotaro.

Vicariato val Nure

Dal 10 al 14 aprile Cpa 1: Podenzano e San Polo, dal 17 al 21 aprile Cpa 2: Pontenure, dal 24 al 28 aprile Cpa 3: San Giorgio, dal 1° al 5 maggio Cpa 4: Ponte dell’Olio, dall’8 al 12 maggio Cpa 5: Bettola, dal 15 al 19 maggio Cpa 6: Farini e Ferriere.

Vicariato Bobbio, Alta val Trebbia, Aveto e Oltre Penice

Dal 5 al 9 giugno Cpa 1: Bobbio, dal 12 al 16 giugno Cpa 2: Oltre Penice, dal 19 al 23 giugno Cpa 3: Alta val Trebbia, dal 26 al 30 giugno Cpa 4: Alta val d’Aveto.