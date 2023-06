Volley, Serie B2 – Terza conferma per la Pallavolo Alsenese: Giulia Gandolfi

Terza conferma in casa Conad Alsenese in vista del prossimo campionato di B2 femminile con la prima squadra targata Rossetti Market Conad. Dopo quelle di Allegra Toffanin (libero) e Mercedes Pieroni (palleggiatrice), il sodalizio piacentino presieduto da Stiliano Faroldi annuncia il prolungamento dell’accordo con Giulia Gandolfi, libero classe 1999. Originaria di Fidenza, è al suo terzo anno ad Alseno, il secondo consecutivo e con Allegra Toffanin guiderà la seconda linea della formazione allenata da Federico Bonini.

“Giulia si è meritata questa conferma per l’impegno e per la costanza con le quali si è allenata nella scorsa stagione. Ragazza sempre molto disponibile, si è fatta trovare pronta quando l’allenatore ha avuto bisogno di lei e siamo certi che anche nel prossimo anno potrà trovare gli spazi per farsi apprezzare”.