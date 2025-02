Volley, Serie B2 – River Decalacque, serata da dimenticare: Lurano vince con un comodo 3-0

Opaca prestazione per la formazione River Decalacque che nella trasferta a Lurano cade nettamente nell’incontro che le vedeva opposte alla forte squadra bergamasca del Lurano Volley in piena lotta per un posto in zona play-off. Le ospiti hanno messo in campo una prestazione decisamente sotto tono per tutti i parziali giocati, senza riuscire a controbattere alle padrone di casa.

Serata da dimenticare per le ragazze del presidente Tiboni, serve un deciso cambiamento di rotta a cominciare dalla prossima partita in programma sabato prossimo ad Alseno per quella che potrebbe essere l’ultima chiamata per il treno salvezza.

LURANO VOLLEY 95 BG – RIVER DECALACQUE 3-0

(25-15 25-15 25-20)

LURANO VOLLEY 95 BG: Rigantini, Signorelli, Locatelli (L2), Pagani, Briccoli, Lorenzi, Provenzi, Ravasio, Teodori, Bartuletti, Bigoni, Rota, Lettini (L1), Colombari, All. Tuffetti, Ass. All. Facchetti;

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli, Gionelli, Caviati, Rocca, Antola, Chinosi, Padrini, Colombini, Alberti, Molinari, Soragna, Domeniconi (L1), Pisani (L2), All. Vassallo, Ass. All. Carini;