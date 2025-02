Serie B – I Fiorenzuola Bees sbancano Vicenza e si rilanciano nella lotta salvezza: finisce 74-83

I Fiorenzuola Bees affrontano la trasferta di Vicenza con la chiara volontà di cercare un blitz esterno sul terreno della Civitus di coach Ghirelli.

La cronaca

Le squadre partono con le micce abbastanza bagnate, con Vanin da una parte, Colussa dall’altra, unici realizzatori nei primi 4 minuti per il 5-3. Bottioni con il reverse concede il vantaggio ai Bees al 7’ (9-11), con Voltolini che in uscita dalla panchina tiene avanti la band di Dalmonte entrando nell’ultimo minuto del parziale. 14-16.

Almansi prova a dare gas a Vicenza all’inizio del secondo quarto, ma Voltolini e Seck rintuzzano l’iniziativa dei veneti. 16-23 al 15’. Biorac e Seck fanno ancora la voce grossa sotto le plance, con la tripla senza ritmo di Negri che costringe coach Ghirelli al timeout pieno al 18’. 23-32. Bottioni chiude il quarto riparando con una grande iniziativa personale alla palla persa in combinata tra Colussa e Sabic. A metà partita è 29-39.

Secondo tempo

Voltolini con un clamoroso canestro sui 24 secondi fa esultare la panchina gialloblu al 22’ per il 30-42, con Colussa e Ucles Belmonte che si scambiano pezzi di bravura nei secondi seguenti. Bottioni con il Jumper dalla media al 25’ rende vano il gioco da 3 punti di Nwohuocha, con Almansi che con la tripla dalla punta al 29’ rianima il PalaSport di Vicenza. 41-50.

Bottioni con una tripla dall’importanza specifica irreale rimette al proprio posto le cose sul finire di quarto (41-53), con Colussa che chiude il parziale con un’altra conclusione dall’arco. 45-56 a fine terzo quarto. Marangoni con la tripla in semi transizione arma la mano e riporta Vicenza al -8 al 32’, costringendo coach Dalmonte al timeout pieno.

Ucles Belmonte apre il gas per la Civitus al 35’ (53-58), ma Bottioni con un’altra giocata clamorosa realizza con la mancina e subisce fallo per i personali 19 punti. Colussa con il pick and pop cerca di uccidere la partita con la tripla del 55-65, ma Gasparin e Ucles Belmonte non vogliono gettare la spugna. 61-68 al 37’.

Ancora Gasparin con la bomba fa rientrare Vicenza fino al -4 e consegna un finale in volata, ma Voltolini con un tripla che è ossigeno vero realizza il 66-72 facendo esplodere la panchina dei Bees. Da Campo con una giocata anti climatica ma dal valore enorme per Vicenza segna il 69-72 entrando nell’ultimo minuto, ma Bottioni chiude la sfida con un’altra tripla che lo certifica da MVP dell’incontro. Finisce 74-83 per i Bees, che portano a casa la seconda vittoria consecutiva.

Pallacanestro Vicenza vs Fiorenzuola Bees 74-83

(14-16; 29-39; 45-56)

Pallacanestro Vicenza: Carr ne; Cucchiaro; Da Campo 10; Ucles Belmonte 12; Gasparin 17; Marangoni 12; Nwohuocha 9; Trova ne; Vanin 5; Almansi 9; Cecchin ne; Beggio ne. All. Ghirelli

Fiorenzuola Bees: Biorac 5; Galassi 2; Camara ne; Colussa 17; Bottioni 24; Bellinaso ne; Seck 7; Voltolini 14; Sabic 6; Negri 8; Redini ne. All. Dalmonte