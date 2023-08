Volley, Serie B2 – Si alza il sipario sulla stagione della Rossetti Market Conad

E’ partita ufficialmente oggi la nuova stagione della Rossetti Market Conad, formazione piacentina che prenderà parte al prossimo campionato di B2 femminile. Nel tardo pomeriggio, la prima squadra del sodalizio Pallavolo Alsenese si è radunata al palazzetto di Alseno con la prima giornata dedicata alle prime valutazioni fisiche e alle foto di rito, mentre da domani inizierà la preparazione.

“Siamo ai nastri di partenza di una nuova stagione l’entusiasmo è alto, la voglia di fare c’è e le ragazze sembrano molto motivate. Anche quest’anno la squadra è rivoluzionata, ma per me conta poco nel momento in cui gli elementi sono volenterosi e disponibili a creare qualcosa insieme. Sarà un concetto che ci accompagnerà durante l’anno: inizialmente per creare un’identità di squadra, poi alimentandone lo spirito, non solo nel gioco come organizzazione ma anche come coesione del gruppo, da cementare partendo da ognuno di noi. Siamo fiduciosi, il girone è tosto, ma anche noi abbiamo le carte in regola per toglierci soddisfazioni, senza però dare nulla per scontato”.

La rosa

Palleggiatrici: Giulia Neri, Mercedes Pieroni

Laterali: Stefania Bernabè, Virginia Marchesi, Rebecca Spagnuolo, Chiara Shanti Falotico, Rebecca Palazzina, Asia Bozzetti

Centrali: Sara Scurzoni, Elisa Frassi, Monica Tartari

Liberi: Allegra Toffanin, Giulia Gandolfi