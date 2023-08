Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, al via la nuova stagione

Quinta stagione consecutiva nei campionati nazionale per la Pallavolo San Giorgio del presidente Giuseppe Vincini, quest’anno inserita nel girone E. Ieri sera, mercoledì 23 agosto, la formazione guidata dallo staff tecnico di coach Matteo, si è ritrovata presso il ristorante Val di Luce a Godi sui colli piacentini per una prima cena informale di conoscenza, overture della nuova stagione sportiva.

Dopodichè oggi, giovedì 24 agosto, staff tecnico e squadra si sono trasferiti a Tarsogno nel parmense per svolgere il raduno precampionato tra test atletici, cOordinati dalla preparatrice Francesca Bottazzi, e sedute di tecnica. Il raduno terminerà domenica 27 agosto e dalla settimana successiva si riprenderà con la preParazione tra il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino e la palestra della Bellotta a Valconasso di Pontenure in vista del primo test congiunto, programmato per venerdì 1 settembre contro il River Volley di serie C.

Il roster

Squadra che vince non si cambia, o meglio, squadra che conquista il triangolare finale dei playoff per andare in B1 non si cambia. La società ha puntato sulla conferma della maggior parte del gruppo che la scorsa stagione ha regalato numerose soddisfazioni sia in termini di risultati sia in termini di gioco; il roster è stato ringiovanito, solamente Chiara Tonini e Valentina Zoppi sono nate nel secolo scorso, media di 20,08 anni e ritoccato di poco con soli quattro innesti, di cui una ‘promozione’ dal giovanile, Virginia Lunardini, ed un ritorno da un prestito, Swamy Sangiorgi, e quindi al netto due soli volti nuovi assoluti, la schiacciatrice Federica Polletta, proveniente da Cesena in B1, e la centrale Chiara Cossali, cresciuta nel florido vivaio del Chrous Lemen Volley.

Sono rimaste in giallobiancobù l’alzatrice Beatrice Erba, lìopposta Chiara Tonini, le schiacciatrici Alessia Arfini, Giulia Gilioli e Ginevra Camurri, le centrali Valentina Zoppi e Chiara Marinucci ed i liberi Greta Galelli e Stella Amadei.

In questa stagione la Pallavolo San Giorgio è stata inserita nel raggruppamento E dove incrocerà avversarie storiche come le cugine della Pallavolo Alsenese, le parmensi del Galaxy Inzani Collecchio e le modenesi della Stadium Mirandola. Oltre a queste ci saranno le mantovane del Volley Davis 2c e del Volley Viadana, le cremonesi del Volley Piadena e le modenesi dell’Anderlini, Soliera e San Damaso mentre le novità assolute so o le veronesi, Be One San Martino, Top Volley Villafranca, Spakka Volley e Pallavolo Cerea.

Roster Pallavolo San Giorgio

Alzatrici: Swamy Sangiorgi (nuova, Rivergaro), Beatrice Erba (confermata).

Opposta: Chiara Tonini (confermato), Virginia Lunardini (nuova, settore giovanile).

Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena), Ginevra Camurri (confermata).

Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Chiara Marinucci (confermata), Chiara Cossali (nuova, Chorus Volley).

Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (confermata).

Staff tecnico e dirigenziale

Allenatore: Matteo Capra.

Assistenti: Paolo Volpini e Fabio Longinotti.

Preparatori atletici: Simone Tizzoni e Francesca Bottazzi.

Presidente: Giuseppe Vincini.

Direttore sportivo: Massimo Gregori.

Segretaria: Monica Passafonti.

Ufficio stampa: Francesco Jacini.

Segnapunti ufficiale: Elio Piselli.

Custode palestra: Pietro.