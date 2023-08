Volley, Serie C – Doppia novità in regia per il Busa Trasporti: ecco Bonelli e Mozzi

Cambia completamente pelle la regia del Busa Trasporti MioVolley che disputerà la terza stagione in serie C: la scelta del Consorzio è quella di affidare il gioco della squadra a due giocatrici che, nonostante la giovane età, si sono già distinte nei settori giovanili di appartenenza. Una scelta che si riverbera anche sul resto della rosa che sarà affidata a coach Manuela Leggeri.

Il primo nome è quello di Lisa Bonelli, proveniente dal River Volley: la palleggiatrice, nata nel 2007, arriva dalle importanti esperienze in Under 16 Regionale (con approdo alle Final Four), Prima Divisione e serie C, dove il River ha intrecciato il suo cammino proprio con il Busa Trasporti.

«Sin dai primi incontri, mi è piaciuto il progetto di crescita che la società mi ha proposto – spiega Bonelli – Sono rimasta colpita dal loro impegno nel portare a bordo allenatori competenti e nel costruire un gruppo giovane con il quale lavorare per raggiungere risultati importanti: da questa stagione mi aspetto di lavorare bene, di crescere nel mio ruolo per contribuire a raggiungere un bel risultato e di divertirmi».

Un anno in più all’anagrafe invece per Valentina Mozzi: per l’alzatrice, dopo la crescita nel settore giovanile del River, due anni in forza alla Volley Academy Piacenza ed ora l’approdo al Busa Trasporti.