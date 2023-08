A terra ferito in via Strinati, accanto un monopattino e nessun documento: accertamenti in corso

Un uomo a terra, ferito, in via Strinati. La segnalazione ai carabinieri è arrivata intorno a mezzanotte. I militari sono giunti sul posto insieme al 118. Accanto all’uomo, di origini straniere, era presente un monopattino. I carabinieri e i sanitari hanno dedotto che fosse caduto.

Lo hanno potuto solo dedurre perché il ferito si è dimostrato poco collaborativo e anche poco disposto a parlare. Inoltre l’uomo non aveva con sé i documenti. Per questo motivo gli operatori sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso in condizioni non gravi. I carabinieri stanno vagliando la sua posizione.