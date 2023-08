Volley, Serie D – Franco Corraro guiderà il SangioPode

L’esperto tecnico piacentino guiderà la formazione nel campionato regionale nata dalla sinergia tra Pallavolo San Giorgio e Volley Podenzano.

Nato a Piacenza nel 1964, Franco Corraro è considerato il veterano dei tecnici del territorio piacentino con numerosi incarichi con formazioni nelle categoria nazionali come assistente alla Lupa Piacenza in A2 o primo allenatore a Vigolzone in B1 e Gossolengo. Nelle ultime tre stagioni ha guidato il Piace Volley conquistando la promozione in serie C e la finale di Coppa, nell’ultimo campionato, invece, ha raggiunto il quarto posto.

Le parole del mister