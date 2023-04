Volley, Superlega – Dentro o fuori: la Gas Sales Piacenza torna in campo con Modena nella Gara 4

Gara 4 dei Play Off Scudetto edizione numero 41: oggi con inizio alle 18.00 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in campo al PalabancaSport per il quarto atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 2-1 grazie alle due vittorie ottenute al tie break nelle prime due sfide. Piacenza ha poi espugnato il PalaPanini sette giorni fa e si è così garantita la possibilità di tornare al PalabancaSport per giocare Gara 4.

Una gara da dentro o fuori per Gas Sales Piacenza nel cammino di questi Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. La formazione biancorossa è obbligata a vincere per portare la serie a Gara 5 e non chiudere il discorso scudetto dopo quattro partite. Un nuovo passo falso vorrebbe dire partecipare ai Play Off 5° Posto in programma dal prossimo 16 aprile e che vedrà al via cinque squadre, le quattro uscite dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto e la vincitrice del mini-girone in corso di svolgimento tra la nona, decima e undicesima squadra in classifica al termine della Regular Season.

Obiettivo: ripetere la gara di 7 giorni fa

Ripetere la gara giocata sette giorni fa a Modena è l’obiettivo di domani dei biancorossi. Nelle prime due sfide, chiuse entrambe al tie break sul filo di lana, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha pagato a caro prezzo il fatto di non aver sfruttato al meglio alcune occasioni in contrattacco ed essere stata poco efficace in battuta, in Gara 3 il discorso è stato ben diverso e i biancorossi domani hanno tutte le intenzioni di ripetere, in fatto di carattere ed incisività dai nove metri, quanto visto sette giorni fa in casa dei modenesi.

Modena che ha visto minare un po’ delle sue certezze accumulate dopo le prime due gare e che arriva a questa Gara 4 dopo la pesante sconfitta subita in casa mercoledì scorso per mano del Roeselare nella gara di andata della Finale di Cev Volleyball Cup.

Leonardo Scanferla (libero Gas Sales Piacenza)