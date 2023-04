Volley, Superlega – Esodo di tifosi biancorossi a Modena per Gara 5. Leal: “Vincerà chi ha più testa”

Cresce l’attesa in vista della sfida in calendario lunedì 10 aprile (ore 18.00) a Modena contro la Valsa Group Modena per la Gas Sales Piacenza, Gara 5 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto.

Una gara per le due squadre da dentro o fuori, chi vince accede alle Semifinali dei Play Off Scudetto e affronterà l’Itas Trentino, unica squadra ad avere staccato il pass per le Semifinali, chi perde giocherà i Play Off 5° Posto.

Ad oggi sono oltre duecento i Lupi Biancorossi che hanno già aderito alla trasferta, a cui vanno aggiunti i tanti tifosi e appassionati biancorossi che raggiungeranno Modena per assistere alla sfida che vale l’accesso alle Semifinali dei Play Off Scudetto.

Un vero e proprio esodo di tifosi piacentini che faranno sentire tutto il loro calore a Brizard e compagni e coloreranno con una grande macchia rossa una curva del PalaPanini.

“Noi stiamo molto bene di testa. Un po’ stanchi fisicamente, ma in partite come può essere una Gara 5 conta soprattutto la testa. Si vincono con la testa. Ci stiamo preparando bene, sappiamo che non sarà una gara facile perché vincere là a Modena non è mai semplice per nessuna squadra. Noi cercheremo di riuscirci per la seconda volta consecutiva.

In campo ci sarà da dare il 100%, io cercherò di fare il 150%. Siamo cresciuti come squadra rispetto alle prime due gare che comunque non avevamo giocato male ma eravamo un po’ meno squadra”.