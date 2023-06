Volley, Superlega – Andrea Anastasi è il nuovo tecnico della Gas Sales Piacenza

Gas Sales Piacenza è lieta di annunciare Andrea Anastasi quale prima guida della squadra di SuperLega.

Sessantaduenne, nativo di Poggio Rusco in provincia di Mantova, una grande carriera da giocatore con 141 presenze nella nazionale “dei Fenomeni”, una lunga carriera da allenatore iniziata, subito dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, nella stagione 1994-1995.

La presentazione del nuovo tecnico per la stagione 2023-2024 del Team Biancorosso si svolgerà mercoledì 14 giugno alle ore 15.00 presso Nordmeccanica S.p.A. in Via Ranza 22 a Piacenza, Gold Sponsor della Società Biancorossa.

Saranno presenti, oltre al tecnico Andrea Anastasi, Vincenzo Cerciello Vicepresidente di Nordmeccanica S.p.A., Giuseppe Bongiorni Vicepresidente di Gas Sales Piacenza e Alessandro Fei Direttore Sportivo.