Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza insegue la finale nella decisiva Gara 5: si gioca a Trento

Gara 5 dei Play Off Scudetto edizione numero 41. Domani con inizio alle 18.00 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in terra trentina per il quinto atto della Semifinale della post-season. Dall’altra parte della rete Itas Trentino che dopo aver vinto le prime due partite della serie di questa Semifinale dei Play Off Scudetto, ha perso le successive due partite con il massimo dello scarto. Due vittorie a testa, pass per la Finale Scudetto che se lo aggiudica la squadra che vincerà Gara 5. E in Finale troverà Cucine Lube Civitanova o Allianz Milano anche loro in campo domani per Gara 5.

Una gara da dentro o fuori ma questa volta non solo per Gas Sales Piacenza. La formazione biancorossa era obbligata a vincere Gara 3 e Gara 4, lo ha fatto imponendo la propria legge, il proprio gioco e determinazione agli avversari. Chi perde questa Gara 5 parteciperà, insieme alla perdente dell’altra Semifinale, alla Finale per il 3° Posto che prenderà il via il 29 aprile. Si giocherà sempre al meglio delle cinque partite e chi si aggiudicherà la serie la prossima stagione giocherà la Cev Champions League. Chi vince proseguirà il suo cammino verso lo Scudetto numero 78 che verrà assegnato sempre al meglio delle cinque partite con squadre in campo da domenica 30 aprile.

Ripetere le ultime due gare è l’obiettivo dei biancorossi. Nelle prime due sfide Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha pagato a caro prezzo il fatto di essere stata troppo fallosa soprattutto dalla linea dei nove metri, in Gara 3 e Gara 4 si è vista in campo una formazione meno fallosa e più determinata.

Trento ha il match ball davanti al proprio pubblico ma anche Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per Gara 5 avrà sugli spalti parecchi tifosi. I Lupi Biancorossi saranno oltre 200 a cui si aggiungeranno i tanti appassionati e tifosi che raggiungeranno autonomamente Trento.

Yuri Romanò (opposto Gas Sales Piacenza)