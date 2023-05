Minorenne trovato con 40 grammi di hashish, denunciato

Nel corso del rafforzamento dei controlli per il ponte del primo maggio, le Volanti hanno svolto accurati controlli nei parchi cittadini.

In zona via Rigolli in particolare la polizia ha controllato due ragazzi. Li hanno trovati in possesso di sostanza stupefacente, con il deferimento di un minorenne per detenzione ai fini di spaccio. Lo hanno trovato infatti con quasi 40 g di hashish e 340 euro in banconote di vario taglio). Sanzione quale assuntore per un maggiorenne in possesso della medesima sostanza per uso personale.

Nel corso dei medesimi servizi sono stati controllati numerosi bar e nella zona di via , Colombo un cittadino straniero che stava arrecando disturbo in un bar è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.