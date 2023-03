Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza perde anche Gara 2: Modena ad un passo dalle semifinali

Tie break ancora fatale per Gas Sales Piacenza sotto gli occhi del Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Ferdinando De Giorgi. Oltre due ore di gioco e Modena si aggiudica anche Gara 2 dei Play Off Scudetto ed ora, domenica al PalaPanini, ha il primo match ball per le Semifinali.

Sempre avanti nel computo dei set i biancorossi hanno gettato al vento la grande occasione nel quarto set quando avanti 16-14 hanno subito un break di 6-2 che ha portato Modena avanti 20-18. Biancorossi che poi nel tie break non sono partiti nel migliore dei modi e nonostante tutto a quota 9 le due squadre erano in parità. Poi nuova accelerazione di Modena che ha difesa benissimo ogni pallone, nuovo recupero dei biancorossi ma lo scatto vincente sul traguardo è stato degli ospiti. Cinque errori in battuta, due in attacco e una invasione a rete sono state fatali a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Modena nel set corto ha sbagliato solo tre palloni.

Fabrizio Gironi

“Siamo stati poco lucidi nei momenti decisivi della gara, soprattutto nel tie break che non abbiamo approcciato e iniziato nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a recuperare ma, ripeto, siamo stati poco lucidi in determinate situazioni. E quando perdi una partita per due palloni il rammarico è ancora maggiore. Adesso andiamo a Modena per allungare la serie, sappiamo il nostro valore ma lo dobbiamo mettere in campo dal primo all’ultimo scambio”.

GAS SALES PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 2-3

(25-19, 21-25, 25-22, 21-25, 13-15)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 14, Simon 7, Romanò 4, Leal 27, Caneschi 9, Brizard 3, Scanferla (L), Gironi 7, Recine, Hoffer (L). Ne: Basic, Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

VALSA GROUP MODENA: Stankovic 9, Mossa De Rezende Bruno 3, Ngapeth 20, Sanguinetti 8, Lagumdzija 21, Rinaldi 12, Rossini (L), Marechal, Sala, Rousseaux. Ne: Bossi, Gollini (L), Krick, Salsi. All. Giani.