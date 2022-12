Volley, Superlega – Romanò e Leal trascinano la Gas Sales Piacenza: 3-1 in trasferta a Padova

Gas Sales Piacenza espunga il Kione Arena di Padova, aggancia in classifica Verona e Trento al terzo posto con 19 punti ma rispetto ai veneti ha una vittoria in meno mentre con i trentini è in vantaggio nel quoziente punti. Ma per conoscere se i biancorossi chiuderanno al quarto o quinto posto bisogna attendere il recupero che Lube Civitanova e Siena giocheranno nelle Marche il 21 dicembre. Solo allora si saprà se Piacenza giocherà in casa o fuori i Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia e con chi li giocherà.

E a Padova era necessaria una vittoria e vittoria è stata. Gara giocata su buoni livelli dai biancorossi che dopo essere partiti male nel primo set si sono ripresi e hanno vinto sia il primo che secondo parziale per poi lasciare per strada il terzo. Buona la prova dei centrali Alonso e Caneschi (62% per entrambi in attacco), buone le percentuali in attacco anche dei tre attaccanti di palla alta.

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES PIACENZA 1-3

(24-26, 17-25, 25-21, 20-25)

PALLAVOLO PADOVA: Takahashi 9, Crosato 5, Saitta, Desmet 17, Volpato 3, Petkovic 20, Zenger (L), Gardini 2, Canella 6, Guzzo, Asparuhov. Ne: Zoppellari, Lelli (L). All. Cuttini.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 14, Alonso 8, Romanò 17, Leal 18, Caneschi 7, Brizard 2, Scanferla (L), de Weijer, Gironi, Recine. Ne: Basic, Hoffer (L), Cester. All. Bernardi.

Arbitri: Boris di Vigevano, Cappello di Siracusa.

Note: durata set 29’, 26’, 29’ e 29’ per un totale di 113’. MVP: Yoandy Leal. Spettatori 1979 per un incasso di 16.042, 17 euro. Pallavolo Padova: battute sbagliate 21, ace 4, muri punto 8, errori in attacco 7, ricezione 43% (18% perfetta), attacco 51%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 17, ace 9, muri punto 5, errori in attacco 5, ricezione 50% (29% perfetta), attacco 53%.