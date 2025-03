Scherma – L’attesa è finita: da domani a domenica i Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C a Piacenza Expo

E’ tutto pronto per i Campionati italiani di squadre di scherma dall’A2 alla serie C, oltre alle prove paralimpiche e non vedenti, con la rassegna tricolore che per il quarto anno fa tappa a Piacenza con l’organizzazione del Circolo “Pettorelli”. Domani mattina (giovedì) a partire dalle 9 il via alla manifestazione nazionale nel primo dei quattro giorni di gara di un’intensa kermesse che si concluderà domenica e sarà ospitata da Piacenza Expo.

L’apertura sarà subito con il botto con i tornei di A2 maschili e femminili di fioretto (ore 9), arma che monopolizzerà la prima giornata. Alle 10 partiranno anche la B1 femminile e la B2 maschile, mentre la B2 “rosa” prenderà il via alle 13.

Numeri importanti

La manifestazione vedrà numeri importanti: 350 squadre complessivamente al via, 1382 atleti in pedana e oltre 3500 persone attese nei padiglioni fieristici alle porte della nostra città. Oltre all’impegno organizzativo, il “Pettorelli” sarà protagonista anche in pedana con tre formazioni in gara, concentrate nel week end.

Sabato alle 10 a tirare saranno i ragazzi di spada nel torneo di B1 maschile, con la formazione composta da Tommaso Bonelli (fresco della finale a otto ai Campionati italiani Under 23 a Salsomaggiore), Francesco Curatolo, Andrea Polidoro e dallo spagnolo Alvaro Ibañez. Sempre sabato alle 13 inizierà l’avventura delle spadiste in B2 femminile dove il “Pettorelli” sarà rappresentato da Vera Perini, Irene Cecchet, Camilla Parenti e Marianna Mari. Domenica alle 10, invece, Piacenza farà il tifo per la squadra biancorossa di sciabola in B1 maschile, con la formazione composta da Amedeo Polledri, Francesco Monaco, Alessandro Sonlieti e Ivan Matteo Tavolini.

Nella giornata di sabato, il “Pettorelli” parteciperà anche alle gare di spada non vedenti: alle 9 il via del torneo maschile con Kevin Sinani e Filippo Siciliano, mentre alle 14 partirà il torneo femminile dove Piacenza sarà rappresentata da Iris Lico, Silvia Billi e Olimpia Di Luccio.

Scherma – Alessandro Bossalini, presidente del Circolo “Pettorelli”

“La spada maschile viene da due promozioni consecutive, dalla C alla B2 e dalla B2 alla B1. Confermiamo la formazione dell’anno scorso, con la “staffetta” spagnola tra Angel Fabregat e Alvaro Ibañez, altro elemento proveniente dalla nazionale spagnola. A 28 anni ha deciso che sarà l’ultimo anno agonistico e terminerà la sua carriera con le gare a squadre nazionali in Spagna e con Piacenza qui in Italia. L’obiettivo della nostra formazione è provare a raggiungere i play off per l’A2, puntando su una squadra rodata ed esperta completata da Andrea Polidoro, dal capitano Francesco Curatolo e da Tommaso Bonelli, in forma dopo gli Italiani Under 23.

Obiettivo play off anche per le nostre spadiste di B2: abbiamo due ragazze molto giovani come Irene Cecchet e Camilla Parenti, al primo anno under 20, a fianco di Marianna Mari e del talento di Vera Perini, atleta dall’elevato tasso tecnico nonostante la giovane età (è classe 2004). Nella sciabola di B1 maschile, la squadra tutta piacentina sarà impegnata nella difficile missione di difendere la categoria. Nelle prove non vedenti di spada, siamo alle prime gare anche se qualche buon risultato c’è già stato quest’anno, come per esempio con Kevin Sinani a Busto Arsizio e con le ragazze. Ai Tricolori in casa debutterà Silvia Billi”.