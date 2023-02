Sipario sul nostro Appennino, il teatro sostiene la montagna: seconda edizione con un ricco programma

È pronta a tagliare il nastro la seconda edizione “Sipario sul nostro Appennino”, la manifestazione curata dal Gruppo Teatrale Quarta Parete e sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per realizzare un progetto di welfare declinato sui temi dello spettacolo e dell’aggregazione.

Dopo l’esordio dello scorso anno, la manifestazione torna infatti a proporre nelle località appenniniche più remote eventi teatrali rivolti ai residenti: gli anziani che sulle montagne vivono da sempre e i giovani nuclei famigliari che ne rappresentano il futuro. I Comuni interessati saranno Farini d’Olmo e Ferriere (Alta ValNure e Val d’Aveto), Zerba (ValBoreca), Coli e Bobbio (Alta ValTrebbia). Con una novità: quest’anno gli spettacoli saranno proposti ancor di più in luoghi non convenzionali per le recite artistiche, ma vicini alla vita quotidiana delle persone, come trattorie, locande e agriturismi.

La formula prevede sei appuntamenti, riuniti sotto il titolo Ritagli in Alta Valle, che vedranno impegnati gli attori di Quarta Parete in varie scene teatrali prese dai loro spettacoli, con la partecipazione del Gruppo Musicale San Lorenzo.

Saranno distribuiti in due week end di febbraio: il 4 e 5 nelle località di Coli, Vaccarezza e Pej e il 18 e 19 a Bruzzi, Mareto e Cattaragna.

Lo scopo è dunque intrattenere e creare aggregazione, come sottolinea il vicepresidente della Fondazione Mario Magnelli, coordinatore della Commissione Cultura: «La montagna è una risorsa importante per il nostro territorio e le nostre tradizioni: creare occasioni di incontro per i residenti, per le persone che fanno vivere il nostro Appennino, è un altro modo per sostenere queste preziose aree della nostra provincia».

«Il teatro è un modo straordinario per riunire le persone – gli fa eco la consigliera di amministrazione della Fondazione Elena Uber, che coordina la Commissione Welfare -. Gli interventi con un risvolto sociale non sono da intendersi solo come iniziative di tipo assistenziale, ma più in generale come tutto ciò che può concorrere al benessere delle persone e alla loro possibilità di riunirsi in un territorio che si mantiene partecipato e vivo».

«Fin dalla sua nascita il gruppo Quarta Parete è sempre stato attento ai temi sociali e civili – ha sottolineato il regista e fondatore del gruppo Tino Rossi – è stato quindi naturale per noi pensare a un progetto che unisce e genera cultura e aggregazione».

«Siamo felici di poter ripetere l’esperienza dello scorso anno – riferisce Daniele Righi, attore e responsabile organizzativo e delle relazioni esterne -, il nostro gruppo teatrale è nato per essere vicino alla gente, per portare il teatro al di là della struttura classica di un palco, e con questa edizione di “Sipario sul nostro Appennino” saremo a contatto ancora più stretto con gli spettatori, in spazi non canonici, perché per noi il teatro è rapporto diretto con il pubblico, a cui speriamo di regalare un sorriso e anche lo spunto per qualche riflessione».

Alla conferenza stampa sono intervenute inoltre Paola Vincini, attrice e responsabile del settore Formazione di Quarta Parete, e Isabella Silenzi, assessore alla Cultura del Comune di Coli.

IL PROGRAMMA

Lo spettacolo, dal titolo RITAGLI, è composto da brevi atti unici, poesie, frammenti teatrali.

Sei gli appuntamenti, tutti a ingresso libero.

Week End 4/5 febbraio

4 Febbraio ore 16.30

Agriturismo La Torre a Gavi di Coli

4 Febbraio ore 21

Circolo Verdeluna di Vaccarezza

5 Febbraio ore 11

Locanda Belvedere di Pej di Zerba

Week End 18/19 febbraio

18 Febbraio ore 17

Bar Monte Lama a Bruzzi di Groppallo

18 Febbraio ore 20.30

Locanda dei Cacciatori di Mareto

19 Febbraio ore 11

Circolo Anspi di Cattaragna di Ferriere

Per info: 328 4260474 – 347 7246738