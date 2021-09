Volontariato in Onda, ospite L’Associazione  Piace Cibo Sano: “Promuovere un approccio sostenibile e partecipato di filiera per offrire cibo di qualità” – AUDIO

L’Associazione di promozione sociale “Piace Cibo Sano” è stata ospite a Radio Sound di Volontariato in Onda. Si tratta di un appuntamento informativo realizzato in collaborazione tra la storica emittente piacentina e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

L’associazione

L’associazione nata nel 2016 – spiega il Presidente Miriam Bisagni – è una rete di filiera agroalimentare del territorio che vuole promuovere un approccio sostenibile e partecipato di filiera. In particolare in grado di offrire cibo di qualità, buono, prodotto nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della società. Per noi la filiera non è solo quella della produzione e della distribuzione ma è una catena più lunga che parte dalla ricerca e finisce con l’acquisto e il consumo.

Cerchiamo di portare nella produzione e nell’acquisto – prosegue Bisagni – i risultati della ricerca scientifica. Sviluppiamo dei progetti che hanno sempre una forte partnership con l’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, soprattutto con le scienze agrarie, alimentari e ambientali. Inoltre collaboriamo con il dipartimento della filiera sostenibile e con il centro di ricerca Opera che è l’Osservatorio europeo per lo sviluppo sostenibile in agricoltura. Noi puntiamo da anni su questi temi sviluppando tanti progetti sempre in questa direzione.

Miriam Bisagni – AUDIO intervista

Il progetto

Lo scopo fondamentale è la valorizzazione attiva di ogni soggetto che, da mero spettatore, diviene attore e protagonista di un’avventura formativa ed informativa. Sono situazioni importanti in cui la collaborazione e la partecipazione risultano essere determinanti per costruire, insieme, un patto di fiducia. In particolare mirante alla promozione di un feedback fra produzione e consumo consapevoli.

La FILIERA è catena di ricerca, produzione, trasformazione, vendita, acquisto, consumo

Con Piace Cibo Sano si intende promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipato della filiera agroalimentare del territorio nazionale. Uno sviluppo consapevole e responsabile verso la comunità locale e verso i consumatori. In che cosa? Nel rispettare l’ambiente e le persone che lo abitano. Soprattutto producendo e vendendo cibi in modo trasparente e sostenibile, in grado di offrire cibo di qualità e buono per chi lo consumerà.

Obiettivi

costruire una rete della filiera agroalimentare sostenibile.

coinvolgere tutti i protagonisti della filiera le aziende agricole, le imprese, le istituzioni, la ricerca scientifica, la politica, i consumatori.

della filiera le aziende agricole, le imprese, le istituzioni, la ricerca scientifica, la politica, i consumatori. comunicare gli impegni responsabili della filiera nella produzione di cibo sostenibile.

della filiera nella produzione di cibo sostenibile. promuovere un consumo consapevole e sostenibile che valorizzi il territorio nazionale.

Approccio