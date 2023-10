Presentazione del volume “Ferriere in Val di Nure – Storie nella storia”, il 9 ottobre al PalabancaEventi

Lunedì 9 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi (Sala Panini) presentazione del volume di Gian Paolo Bulla (ex direttore dell’Archivio di Stato) “Ferriere in Val di Nure – Storie nella storia” (Ed. Le Piccole pagine). Un appuntamento organizzato dalla Banca di Piacenza. Il libro sarà illustrato dall’autore in dialogo con l’editore Sandro Beretta e con Anna Riva, attuale direttrice dell’Archivio di Stato di Piacenza.

La partecipazione è libera (precedenza ai soci e ai clienti della Banca) con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).