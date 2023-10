Serie B – I Fiorenzuola Bees superano per 86-62 Desio e conquistano i primi 2 punti stagionali

I Fiorenzuola Bees inaugurano la propria stagione di Serie B Nazionale Old Wild West Girone A ospitando al PalArquato la Rimadesio Desio. Con Seck e Biorac ancora out rispettivamente per noie alla caviglia e di tipo muscolare, è Sabic a inaugurare la partita con la tripla del 7-2 sl 3’.

Valsecchi prova a rispondere con il long two al 4’, ma Ricci prima con la finta in area e poi con la tripla consegna due possessi pieni di vantaggio alla squadra di Dalmonte. 12-6 al 5’.

Giarelli prova a dare una spallata alla gara per ricucire il gap grazie alla tripla aperta del 14-12, con Desio che dopo una prima parte di quarto in sofferenza sembra accendere il gas sul finale di parziale, trovando il pareggio con Baldini a pochi secondi dal termine. 16-16.

Il giovane Gaye offre minuti di grande sostanza in uscita dalla panchina ad inizio secondo quarto, con il rimbalzo offensivo e relativo tap in che riconsegna il +6 ai Bees al 14’. 26-20.

Sulla tripla senza ritmo di Sabic e il furto difensivo con contropiede a tutto campo di Giacchè, coach Gallazzi è costretto al timeout pieno al 15’ sul 31-22 per i gialloblu.

Mazzoleni scaglia la tripla dopo un doppio rimbalzo offensivo catturato da Desio, ma sull’antisportivo fischiato a Maspero (con il 2/2 dalla lunetta di Sabic) ed il terzo tempo di Re i Bees tornano a +9. 35-26 al 18’.

Capitan Ricci con due movimenti nel pitturato scollina oltre quota 10 personalmente, con la tripla a pochi secondi dal termine di Sabic che chiude il primo tempo sul 42-30 per i gialloblu.

Secondo tempo

Al rientro in campo dall’intervallo lungo Fiorenzuola allunga da subito con le scorribande di Giacchè e Preti, mentre in casa Desio l’arma più pericolosa rimane quella di un Sodero che chiuderà con 21 punti e 6/14 dal campo.

Sul finale di terzo quarto sale in cattedra Bottioni che realizza e dispensa assist per Venturoli e Voltolini, con il terzo quarto che si chiude sul 66-46.

Nel quarto parziale la partita è puramente indirizzata, con coach Dalmonte che allunga la propria rotazione dando spazio agli ottimi ingressi di Gaye e Bettiolo, già positivi nel primo tempo, e chiudendo con i due minuti di gioco del giovane Aklilu, membro della Under 19 Gold.

Finisce con un largo 86-62; i Fiorenzuola Bees hanno messo il primo pungiglione alla stagione.

Fiorenzuola Bees vs Rimadesio Aurora Basket Desio 86-62

(16-16; 42-30; 66-46)

Fiorenzuola Bees: Ricci 14; Venturoli 10; Aklilu; Bottioni 10; Re 2; Voltolini 9; Giacchè 7; Preti 9; Bettiolo 4; Gaye 4; Sabic 17. All. Dalmonte

Aurora Desio: Klanskis 4; Valsecchi 9; Corti; Tornari ne; Raffaldi; Fumagalli ne; Giarelli 4; Mazzoleni 13; Maspero 7; Elli 2; Sodero 21; Baldini 2. All. Gallazzi