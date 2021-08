Biglietti omaggio Willie Peyote

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi al concerto di Willie Peyote in programma venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21:30.

Willie Peyote – Biglietti omaggio – Scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio (valido per due persone) offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Willie Peyote

MAI DIRE MAI. TOURDEGRADABILE

Piazza del Comune – Cremona

3 settembre ore 21:30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto Peyote PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 2 persone.

A settembre tanta musica e grandi artisti a Cremona per la Rassegna SIAMO FUORI.

Il Comune di Cremona, in collaborazione con il Teatro Ponchielli, riportano la musica nel pieno centro cittadino di Piazza del Comune a Cremona nel mese di settembre con due Concerti imperdibili: Willie Peyote con il MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE (venerdì 3 settembre ore 21.30) e Francesco De Gregori Greatest Hits Tour 2021 (martedì 7 settembre ore 21.30).

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di animare le sere di settembre con la musica leggera, in compagnia di due importanti musicisti e cantautori italiani, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo di età diverse. Due appuntamenti imperdibili, all’insegna della grande musica italiana.

Per il tour Willie Peyote sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)” (https://youtu.be/fJtnqQ1RTg4), brano che ha regalato a Willie Peyote il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stato certificato ORO da FIMI-GFK.

Con 5 album all’attivo, WILLIE PEYOTE negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che anche in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival ha lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli “LA TUA FUTURA EX MOGLIE” – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, “QUANDO NESSUNO TI VEDE” e “SEMAFORO”, e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae SHAGGY “ALGORITMO” (tra i più programmati dalle radio la scorsa estate), WILLIE PEYOTE ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito “LA DEPRESSIONE È UN PERIODO DELL’ANNO”, una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 si è invece aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura)”, che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini ed è stato certificato ORO.

Biglietti disponibili sul circuito www.ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Ponchielli.

Per informazioni: Teatro Ponchielli – Tel. 0372-022001