XNL Family, Mani o zoccoli? Di cavalli o renne? Due nuovi atelier per famiglie il 7 dicembre.

L’occasione per vivere insieme – adulti e bambini – un’esperienza emozionante alla scoperta dell’arte nelle suggestive gallerie di XNL. Sono in programma per sabato 7 dicembre presso il Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza (via Santa Franca 36), i due atelier Mani o zoccoli? Di cavalli o renne?, dedicati rispettivamente ai bambini dai 7 ai 10 anni (ore 15) e dai 3 ai 6 anni (ore 17) e condotti dalla coordinatrice delle attività educative di XNL Arte Enrica Carini.

XNL Family, Mani o zoccoli?

Ciascun incontro, calibrato sull’età delle bambine e dei bambini partecipanti, prevede un viaggio avventuroso nello spazio buio della mostra Valentina Furian, Notti bianche. Si procede fra rumori ancestrali – di natura animale o umana o artificiale? -, si seguono i bagliori degli schermi e si scoprono i misteriosi cavalli rappresentati dall’artista che, attraverso letture e albi illustrati, sono messi in dialogo con l’universo di rappresentazioni che arte e mitologia hanno generato nei secoli attorno alla figura del cavallo. Adulti e bambini potranno infine sperimentare la pratica artistica e scoprire le connessioni tra cavalli, renne, esseri umani e notti speciali.

Gli atelier XNL Family si inseriscono nel programma Education di XNL Arte, sono a partecipazione gratuita ma i posti sono limitati, per prendervi parte è perciò necessario prenotarsi inviando una mail a info@xnlpiacenza.it.

La mostra Sul Guardare Atto 4°/Notti bianche, a cura di Paola Nicolin, sarà visitabile fino al 6 gennaio da venerdì a domenica o su prenotazione per scuole e gruppi. L’esposizione è costruita attorno alla video installazione Centauro e i disegni su plexiglass dell’artista Valentina Furian, creati ad occhi chiusi dall’artista che immagina corpi di animali presenti nei suoi film. La figura del cavallo è da sempre oggetto di indagine da parte degli artisti di tutti i tempi e che ancora oggi affascina per la sua complessità esecutiva e per i numerosi rimandi simbolici connessi alla sua iconografia: figura mitologica a metà fra essere umano e animale è anche racconto di vita, morte, memoria, forza, dinamismo, celebrazione del potere ma anche dei momenti di incontro tra culture ed epoche diverse.

Il programma di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, composta da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, Camera di Commercio dell’Emilia, Regione Emilia-Romagna, Diocesi di Piacenza-Bobbio.

L’immagine in locandina è un’elaborazione della copertina del libro Hoove or Hands? di Rosie Haine (Tate publishing, 2021)

INFORMAZIONI

Sabato 7 dicembre, ore 15 e 17

XNL Piacenza (via Santa Franca 36)

Mani o zoccoli? Di cavalli o renne?

XNL Family / atelier creativi

1° turno / 15.00-16.30

Per famiglie con bambin* dai 7 ai 10 anni

2° turno / 17.00-18.30

Per famiglie con bambin* dai 3 ai 6 anni

A cura di : Enrica Carini / coordinatrice attività educative.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Max 12 partecipanti per gruppo accompagnati da 1 adulto.

info@xnlpiacenza.it