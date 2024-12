Rugby – Un’altra uscita a vuoto per i Lyons: le Fiamme Oro passano 8-23 al Beltrametti

Ancora un’uscita a vuoto per la Sitav Lyons, che viene battuta a domicilio dalle Fiamme Oro Rugby e resta in ultima posizione in classifica, superata dalla Lazio che conquista un punto di bonus nella sfida con Mogliano. Un’altra giornata difficile per gli uomini di Urdaneta e Paoletti, che non sono riusciti a impensierire concretamente le Fiamme Oro nella ripresa, e sono condannati alla sconfitta sotto i colpi del piede di Carlo Canna, infallibile dalla piazzola ed autore di 13 punti.

Risultato che premia la squadra che ha sbagliato meno nella gara, mentre la prestazione dei Lyons è stata costellata di errori e occasioni sciupate. I Leoni torneranno in campo domenica 8 dicembre al “Quaggia” di Mogliano.

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 8 – 23 (3-7)

Marcatori: p.t. 4’ cp Russo (3-0) 20’ m Guardiano tr Canna (3-7). s.t. 41’ cp Canna (3-10) 47’ m Piantella tr Canna (3-17), 57’ cp Canna (3-20), 68’ m Bruno (8-20), 74’ cp Canna (8-23)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano (69’ Nakov), Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Russo, Via A (72’ Dabalà); Portillo, Bance (63’ Bottacci), Cissè (52’ Moretto); Bur, Salvetti (63’ Ruiz); Torres (57’ Torres), Minervino (73’ Maggiore), Acosta (69’ Libero). All. Urdaneta

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Forcucci, Vaccari (74’ Fusari), Gabbianelli (52’ Lai), Guardiano; Canna (cap), Tomaselli (63’ Piva); De Marchi, Chianucci, Drudi (60’ Angelone), Piantella; Stoian (75’ Fragnito), Morosi (74’ Vannozzi); Taddia (52’ Carnio), Barducci (73’ Bartolini). All. Forcucci

Cartellini: 3’ giallo a Drudi (Fiamme Oro Rugby), 33’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Russo 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Canna 5/5 (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Fiamme Oro Rugby 4

Player of the Match: Nicola Piantella (Fiamme Oro Rugby)